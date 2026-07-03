美莎克︱天文台: 一號戒備信號會在今晚及明日初時維持 改發3號強風信號機會較低

美莎克繼續靠近海南島，預料今日稍後會在海南島登陸，隨後在本港西南面約500公里外掠過，一號戒備信號會在今晚及明日初時維持。除非美莎克顯著增強及採取較為接近廣東沿岸的路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。

與美莎克相關的外圍雨帶正影響珠江口一帶，為本港帶來短暫的狂風及猛烈陣風。在美莎克及中國東南部的高壓脊的共同影響下，本港離岸間中吹強風，部分高地達烈風程度。當美莎克逐漸遠離，預料明日本港天氣會逐漸轉為受與高壓脊相關的東南季候風主導，屆時天文台會視乎本地風力情況改發強烈季候風信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。受東南季候風影響，明日風勢仍然頗大，雨勢有時頗大，有雷暴、狂風及猛烈陣風，市民請保持警惕。

天文台又指，熱帶氣旋美莎克會在今明兩日大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。受活躍偏南氣流影響，下週初廣東沿岸仍然風勢較大及天氣不穩定。

預料一道廣闊低壓槽及高空擾動會在下週中期繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在下週後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣。

本港海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

本港今日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約31度。吹清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

明日風勢仍然頗大，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。