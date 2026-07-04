美莎克︱天文台凌晨3時20分取消所有熱帶氣旋警告 改發強烈季候風信號

美莎克繼續靠近海南島，預料周五稍後會在海南島登陸，隨後在本港西南面約500公里外掠過，一號戒備信號會在今晚及明日初時維持。除非美莎克顯著增強及採取較為接近廣東沿岸的路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。

天文台於凌晨3時20分取消所有熱帶氣旋警告，改發強烈季候風訊號。

天文台表示，受與高壓脊相關的東南季候風主導，本港今日（4日）風勢仍然頗大，初時雨勢有時頗大，有雷暴、狂風及猛烈陣風。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並保持警惕。

天文台又指，與一道高壓脊相關的東南季候風正影響珠江口一帶。同時，與熱帶風暴美莎克相關的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來狂風驟雨。

在今日（4日）上午三時，美莎克集結在香港之西南偏西約610公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過北部灣。

本港地區今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。氣溫介乎27至30度。吹清勁東南風，離岸及高地吹強風，漸轉吹偏南風。海有湧浪。

展望隨後數日天氣仍然不穩定。下週後期驟雨減少，漸轉酷熱。