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熱帶風暴命名「美莎克」 天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時

社會
更新時間：08:07 2026-07-03 HKT
發佈時間：05:00 2026-07-03 HKT

一號戒備信號至少維持至今日（3日）中午12時。天文台表示，位於南海中部的熱帶風暴已命名為「美莎克」。「美莎克」在晚間有所增強，且移動速度較為緩慢，預料其隨後會採取西北路徑逐漸靠近海南島，但短期內仍與本港保持相當距離。隨後天文台會視乎美莎克的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。

早上7時45分，天文台表示，過去兩三小時，美莎克開始採取西北路徑靠近海南島，仍與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至今日下午六時。隨後天文台會視乎美莎克的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。

今早本港離岸及高地間中吹強風。而與美莎克相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸，該區有狂風驟雨及雷暴。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

天文台又指，熱帶氣旋美莎克會在今明兩日大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。受活躍偏南氣流影響，下週初廣東沿岸仍然風勢較大及天氣不穩定。

預料一道廣闊低壓槽及高空擾動會在下週中期繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在下週後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣。

本港海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

本港今日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約31度。吹清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

明日風勢仍然頗大，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。
 

 

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