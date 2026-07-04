天文台：黃色暴雨警告信號生效 天星碼頭錄每小時約90公里猛烈陣風

天文台於1400 發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。在下午2時30分左右，青洲及天星碼頭分別錄得每小時約100及90公里的猛烈陣風。

另外，天文台發布天氣隨筆，指隨著美莎克遠離，本港天氣逐漸轉為受與中國東南部高壓脊相關的東南季候風主導，天文台在今日（4日）上午3時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即改發強烈季候風信號。大家要注意今日海仍有湧浪，請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天氣展望方面，受活躍偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣仍然不穩定。預料一道廣闊低壓槽及高空擾動會在下週中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。此外，現時位於西北太平洋的超強颱風巴威會在下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。

在正午十二時，美莎克集結在南寧以南約280公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過北部灣並移向廣西至越南沿岸一帶。

本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。下午部分時間天色明朗。吹清勁南至東南風，初時離岸及高地吹強風。海有湧浪。