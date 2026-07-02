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信興集團疑洩逾92萬客戶資料 或涉地址、身份證及銀行號碼等 私隱署已展開調查

社會
更新時間：22:22 2026-07-02 HKT
發佈時間：22:22 2026-07-02 HKT

信興集團疑洩漏客戶資料。私隱專員公署表示，於2026年3月23日接獲相關機構的資料外洩事故通報，公署已根據既定機制就事件展開調查。根據相關機構提供的最新資料，顯示可能有超過921,000名人士的個人資料遭外洩，當中可能包括約920,000名顧客的姓名／稱謂、地址、電話號碼、電郵地址，以及約1,000名員工、服務／產品／供應商人員的姓名／稱謂、地址、電話號碼、電郵地址、身分證明文件號碼、銀行戶口號碼、薪金等個人資料。

另有逾104萬名顧客資料被惡意加密

公署指，據相關機構提供的最新資料，顯示可能有約1,050,000名人士的個人資料被惡意加密，當中可能包括約1,045,000名顧客的個人資料。私隱專員公署已根據既定機制就事件展開調查，有關調查現時仍在進行中。

私隱專員公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用。
私隱專員公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用。

私隱專員公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用， 並應採取以下措施，保障個人資料私隱：
o   考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能（如有）；
o   收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件、連結或披露個人資料；
o   對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺；
o   留意個人電郵或帳戶有否不尋常的登入記錄；
o   審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的交易；及
懷疑受影響人士可以聯絡相關機構或公署作出查詢（電話：2827 2827、電郵：[email protected]）或投訴（電話：2827 2827、電郵：[email protected]）。

翻查信興集團官網，集團代理多個港人熱門品牌電器及影音產品，包括樂聲牌Panasonic、樂信牌Rasonic、KDK、JVC、Breville、TEKA等。
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