MiC︱​發展局邀市場就中央集中採購提意向書 未來3年購2000鋼結構構件 供辦公大樓及學校等使用

​發展局今日（2日）邀請市場就中央集中採購「組裝合成」構件計劃提交意向書。政府已完成有關「組裝合成」構件的中央集中採購顧問研究，經初步向市場了解及考慮採購規模，政府擬與單一製造商簽訂為期3年的協議。該製造商須獲香港建築科技研究院「組裝合成」製造商認可計劃認證。建築署已開展招標籌備工作，目標是於今年第四季進行招標。

未來3年採購2000鋼結構「組裝合成」構件 供辦公大樓及學校等使用

發展局將於7月14日（星期二）就邀請意向書舉辦簡介會。根據目前構思，計劃未來3年的總採購量約為2 000個鋼結構「組裝合成」構件，主要供政府辦公大樓及學校等工務工程項目使用。政府將在各參與工程項目的核准工程預算內，依各個項目自身所需的「組裝合成」構件數量預留所需採購費用，以承擔此中央集中採購計劃的支出。

根據目前構思，政府計劃未來3年的總採購量約為2 000個鋼結構「組裝合成」構件，主要供政府辦公大樓及學校等工務工程項目使用。資料圖片

中央集中採購鋼筋今年第三季內招標

至於中央集中採購鋼筋，政府已於4月14日至5月12日邀請市場提交意向書，其間共收到8份意向書。政府現正整理及分析蒐集到的意見，並積極參考當中就物流管理、總鋼筋採購量及數碼平台等方面提出的實質建議，以進一步完善合約招標文件的細節，目標於今年第三季內進行招標。

發言人說，個別工務部門曾採用直接採購模式，為其負責的多個項目購買通用構件，並成功節省開支。憑藉過往經驗，政府期望更進一步，推行中央集中採購「組裝合成」構件計劃，由建築署執行，整合多個工程項目的需求量，以更具成本效益的策略進行採購。此外，把香港在檢測認證的優勢，與粵港澳大灣區內其他城市在「組裝合成」構件製造和研發的力量結合，有助促進「組裝合成」建築法成為區內優勢產業並拓展至海外市場。

「組裝合成」製造商的資格及具體要求已載列於意向書邀請文件。政府歡迎業界提交意向書並提出建議，蒐集到的意見將有助政府擬定公開招標的細節。

邀請提交意向書的文件（只有英文）已上載發展局網頁。有興趣人士須於8月6日（星期四）中午或之前，把意向書放入設於香港添馬添美道二號政府總部東翼二樓入口的發展局指定投遞箱。

行政長官在2025年《施政報告》中提出，發展局將於今年試行中央集中採購，並率先應用於包括鋼筋和「組裝合成」構件等常用物料，以節省成本。