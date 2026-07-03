每日雜誌｜收66封勸喻信警告信等 多次被扣減服務月費 觀塘區外判保安服務「一般」 康文署：續密切監察

為提升效率及配合政府指引，康文署將部分清潔、保安及園藝護養等非核心服務外判予私營機構。根據區議會文件，觀塘區有保安服務承辦商因未能提供足夠人手，遭康文署發出至少66封勸喻信、警告信及失責通知書，並多次扣減服務月費。有區議員建議提高罰款金額，並暫停表現持續不達標承辦商的投標資格。有保安業界人士估計，長期人手短缺或與薪酬欠吸引力、行業老化及罰款金額低於人力開支有關；除非承辦商無法營運，否則當局甚少終止合約或更換承辦商。

記者本周到其中一個康文署轄下、位於觀塘區的遊樂場，場內有保安員巡邏。

根據觀塘區議會文件，康文署早於2024年10至11月已因承辦商未能提供合約所需保安人手，發出勸喻信；截至今年3月，累計發出至少58封勸喻信、1封警告信及7封失責通知書，並數次扣減服務月費。

觀塘區議員兼立法會議員張培剛表示，康文署對外判服務的評級通常分為「優異」、「良好」、「一般」及「欠佳」4類。他認為，該承辦商表現未至於「欠佳」，主要是個別場地人手不足。他表示，曾接獲市民投訴安秀道公園晚上有青少年聚集，卻無人跟進。

觀塘區議員譚肇卓曾追問康文署為何承辦商服務評級維持「一般」，他引述署方當時的解釋，指承辦商已補充部分人手及解僱表現欠佳員工，但須持續觀察服務穩定性，不會因短暫改善而調高評級。不過，他留意到康文署近年已加強監察有關承辦商。

據了解，康文署轄下市區康樂場地包括體育館。

康文署回覆本報指，觀塘區康樂場地保安服務由一承辦商負責，因該承辦商在個別場地未能按合約提供足夠人手、有員工表現需改進，署方已與其檢討服務表現；承辦商解釋招聘有困難，並承諾會繼續加緊招聘及適時調配現有員工。署方表示會繼續密切監察，並指該承辦商並無負責其他地區的康文署康樂場地保安服務。

署方強調，康樂場所的保安服務投標者，須在標書內聲明符合合約訂明的服務要求。康文署在評審標書時，會確定中標者符合相關服務的評分項目規格所列的要求，包括人手。

康文署網站顯示，該承辦商於2023年5月1日至2027年4月30日，為該署轄下市區康樂場地供護衛服務，合約價值約1.45億元。

香港物業管理及保安業培訓導師協會會長劉浩榮表示，康文署全港各區同類保安合約，單區4年期普遍1.2至1.6億元；觀塘遊樂場數量、人流及開放時段屬九龍高用量區域，1.45億屬中位水平。

香港物業管理及保安業培訓導師協會會長劉浩榮表示，本地保安人手老化，空缺率長期達5%至10%。

惟他指出，行業常見「低價搶標、中標後壓縮人手賺差價」情況，即使合約金額足以支付人手開支，承辦商仍可能削減崗位、縮減替補、依賴兼職頂班，來增加利潤。

據觀察，該承辦商曾在網上招聘保安員，月薪為1.6萬元，每周工作6天，每天工作12小時。參考上月社交媒體的同類招聘，觀塘單幢商業大廈連商場的保安員，工作日數及時數相同，月薪為1.75萬元。

香港保安業商會主席何啟文認為，人手短缺亦與市場競爭有關。觀塘區新落成的商廈及屋苑普遍提供8至9小時的工作、薪酬亦更具吸引力，「容易把人手吸引走。」他提到，加上工作環境、休息及配套安排等因素，均影響保安員去留，未必可完全歸咎承辦商管理不善。劉浩榮亦補充，本地保安人手老化，空缺率長期達5%至10%，夜更尤其難請人。

劉浩榮指，康文署一般會按缺崗時長扣款，輕微人手不足先發勸喻信；限期未改善則發警告信並按日扣分，按月結算扣款；屢勸不改則發失責通知書，加重扣分、大幅扣減月費。惟他坦言，雖然每月持續罰款會直接壓縮利潤，但金額若低於聘用人手的成本，不排除承辦商繼續違規，長期阻嚇力有限。

何啟文則認為，承辦商因人手短缺被持續扣罰，最終利潤可能所餘無幾。他解釋，保安公司投標時需預計未來數年的薪酬走勢，若計算得太緊、預留調節幅度太小，就有機會出現脫節、請不到人的情況。

不過，他指出，投標這類合約的公司通常需要繳付保證金，「以1.45億元的合約計算，5%（保證金）已是不少，還要應付現金流，所以不會盲目去投標。」若承辦商收到大量警告信，亦會影響將來競投政府外判服務。

至於政府能否終止合約，劉浩榮表示，標準外判合約設有終止條款，若承辦商在當局給予的最終補救期前仍未改善，康文署有權單方面終止，並沒收合約保證金。合約終止後，康文署可啟用常備保安承辦商名冊，即時聘用備選公司接手，費用由原承辦商承擔，並可就額外接手成本向其追討。

何啟文表示，除非該承辦商倒閉或中途無法營運，否則甚少會出現終止合約、更換承辦商的做法。

立法會議員林振昇指出，政府較少公布承辦商未有按合約提供服務的具體數字。

對於外判服務監管，立法會議員林振昇表示，雖然康文署設有巡查機制，但政府較少公布承辦商未有按合約提供服務的具體數字。他建議，針對長期表現一般或未達標的承辦商，日後投標時即使報價較低，也不應獲優先考慮；否則承辦商或會抱着「過到骨」的心態，單靠低價持續中標，缺乏改善服務的誘因。

他補充，若監察及改善過程長時間未見成效並不理想，當局應設有明確改善時限，避免承辦商僅以罰款了事。

張培剛則建議罰款金額應遞增，否則罰款次數雖多但金額輕微，承辦商未必真正重視。譚肇卓則認為，若承辦商持續未達標，例如累積警告信達一定數量就須暫停投標資格，方具阻嚇力，「據我所知有類似的機制。」

康文署強調，十分重視承辦商的服務表現。康文署場地職員會作出實地視察、突擊檢查，以及每月對承辦商的服務表現進行評核。如承辦商未能達到合約要求，康文署會對其作口頭警告或發出勸喻信，要求承辦商跟進和改善，並因應情況所需，向承辦商採取跟進行動，例如向其發出失責通知書、扣減其服務費。

離島區涉東涌新市鎮 承辦商調配人手需時

翻查近2年的區議會文件，康文署曾多次要求離島區園藝保養的承辦商立即採取改善措施，有區議員批評承辦商跟進速度較慢。至於油尖旺區，清潔、園藝保養及保安服務雖整體表現尚算滿意，但文件補充「須輔以緊密監管以符合合約要求」。

離島區議員葉培基表示，離島區內的康文署轄下園藝保養範圍相當多，「包括大嶼山，而東涌新市鎮亦不斷擴展」，在現行招標形式下，承辦商有機會出現人手不足的情況。

離島區議員葉培基表示，東涌新市鎮正不斷擴展，對園藝保養需求上升，惟外判服務未能追上進度。 受訪者提供

葉培基指出，在雨季過後，野草生長迅速，但承辦商修建情況不太理想。 受訪者提供

他指出，尤其在雨季過後，野草生長迅速，承辦商往往未能及時調配人手修剪，影響防蚊工作。他續指，位置較偏遠的梅窩及大澳，承辦商通常亦會拖延一段時間才處理。

葉培基觀察到，部分承辦商前線人員欠缺足夠的園藝專業技巧。他曾分別接獲梅窩及東涌居民反映，近年無論花草種植或日常修剪的質素，均不及以往理想。

油尖旺區議員楊鎮華則稱，接獲的市民投訴個案主要關於九龍公園的設施問題，例如泳池內的設施，暫時未有收到與清潔服務等的相關投訴。

每份標書會列明分時段最低人手

對於保安服務的合理人手配置，香港物業管理及保安業培訓導師協會會長劉浩榮表示，每份保安標書會逐場列明分時段的最低人手。

劉浩榮指出，根據行業通用標準，日更方面，小型遊樂場通常需有各1名固定保安及流動巡邏；中型綜合遊樂場，則2至3名固定人員，負責出入口崗位及巡邏；大型公園則需約3至5人。

根據保安行業通用標準，小型遊樂場日間最少有各1名固定駐場保安及流動巡邏人員。

他提到，夜更方面，政府場地強制雙人同崗，小型遊樂場由2人一組流動巡邏覆蓋多個小場；中大型場地則由1名固定保安及1名巡邏人員組成，每2小時巡查設施及閘門。

劉估計，若以單一個24小時崗位，純固定長工最少需4.2名全職，多場地疊加後，標書會額外要求5%至10%浮動替補人手，以應付突發缺勤。此外，全區統一配置各1名日間及夜間主管，負責點名、巡場、處理康文署投訴及調配替補，亦計入合約的人手要求。

記者：潘明卉