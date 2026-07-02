香港仲裁員每年在珠海處理百宗仲裁案 王永愷：大律師參與助分享國際商事經驗

香港大律師公會（2日）下午與訪港的珠海市司法局、珠海國際仲裁院及珠海市律師協會代表團會面。會上提及港珠澳大橋通車快八周年，跨境頻繁令三地企業對法律需求服務大增，而珠海目前有超過50名來自香港的仲裁員，他們每年平均獲分派處理大約100宗仲裁案件。香港大律師公會名譽秘書及財政王永愷形容，香港大律師參與內地仲裁案件，可以從中分享處理國際商事仲裁的經驗，促進法律交流，提升兩地法律執業者對香港及內地法律制度的互相了解和借鑒。他相信隨著司法機構計劃成立香港國際商事法庭，在案件及法律代表的准入條件等等細節落實後，香港與內地法律界將有更大合作空間。

香港大律師公會名譽秘書及財政王永愷表示，大律師參與內地仲裁案件，可以從中分享處理國際商事仲裁的經驗。

港珠澳大橋通車即將八周年 三地法律服務需求增

童嫚去年4月獲任命為珠海市司法局局長，今次是首次率領代表團，一行16人訪問大律師公會。王永愷向代表團介紹香港普通法制度優勢及大律師訴訟專業，大律師在普通法的訓練下，擁有兩文三語的能力，作為專業、獨立的訟辯專家，在國際商事爭議解決中具備全面的專業知識及技能。他特別提到大律師除了代理案件，為客戶處理複雜的跨境法律爭議，亦會擔任中立的調解員及仲裁員，而內地企業如果選擇香港進行仲裁，可直接委聘香港大律師。

雙方會面期間討論了如何加強兩地法律服務合作。

大律師除代理案件亦可擔任仲裁員

公會執委會委員兼內地事務常委會副主席何淑瑛指，通過了粵港澳大灣區律師執業考試的大律師，部分正與大灣區內的律師事務所合作處理案件，亦有大律師到珠海執業。她指出香港與內地的法庭角色，以及仲裁規則都有所不同，香港大律師與內地律師合作組成團隊的話，可以發揮訟辯專業，協助當事方更全面、更主動地準備案情，提早做好風險管理，以爭取最大利益。公會執委會委員蕭淑瑜、內地事務常委會委員鍾加康及葉偉鋒亦有參與會面。

香港大律師公會代表與到訪的珠海市司法局、珠海國際仲裁院及珠海市律師協會代表團合照。

粵港澳大灣區律師協會聯席會議將於珠海舉行

香港大律師公會上月在香港承辦粵港澳大灣區律師協會聯席會議，期間與包括珠海市律師協會在內的超過20個粵港澳三地省市的律師協會代表，探討如何整合三地法律服務資源，支援企業出海，下一次會議將於今年下旬移師珠海舉行。