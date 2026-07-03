國產鵝肝攻港︱茶餐廳炒飯多士受食客追捧 小店賣鵝肝多士變網紅店

性價比甚高的內地鵝肝出口至世界多地，本港亦有不少食店購入入饌，包括茶餐廳及小食店等，令市民以相宜價格亦可品嚐到鵝肝菜式。記者近日在本港主打鵝肝料理的食店訪問多名顧客，有市民光顧一間售價80元的鵝肝炒飯茶餐廳，形容味道出乎意料地好，得知鵝肝來自內地時更感驚訝，直言「平民價錢吃到質素不錯的鵝肝菜式，太幸福了」。亦有旅客特意前往旺角一間廉價鵝肝多士小食店打卡試食，形容鵝肝口感嫩滑，認為內地鵝肝產量增加對普通消費者而言是好事。

內地客特意往旺角一間廉價鵝肝多士小食店打卡試食

在尖沙咀上班的市民陳先生，日前午膳時間路經一間茶餐廳，發現門外海報宣傳鵝肝炒飯，因很喜歡鵝肝味道，而且價格相宜，僅需80元，於是入內光顧，品嚐後覺得十分美味，「鵝肝入口即溶，與雞蛋、蝦仁、炒飯吸收了鵝肝的味道，層次感豐富，於是向店員詢問鵝肝產地，獲告知來自內地，令他大感驚訝，「平民價錢吃到質素不錯的鵝肝菜式，太幸福了」。

旺角一間小食店因推出多種口味的廉價鵝肝多士成為網紅店，吸引不少旅客特意前往打卡試食。來自雲南的韋小姐表示，在社交平台小紅書看到相關推介後前來打卡，並點選黑松露鵝肝。她形容鵝肝口感嫩滑，味道不錯，雖然價格略高於預期，但仍屬可接受範圍。她過往曾在上海較高檔餐廳吃過鵝肝，認為兩者口感差異不大。對於內地鵝肝產量增加、價格更相宜，她認為對普通消費者而言是好事，若日後遇到其他鵝肝菜式亦願意再嘗試。

另一名來自湖南的黃小姐同樣在社交平台見到鵝肝小食店的推薦，因平日喜歡吃鵝肝，便前來試食。她說，店內鵝肝默認為7分熟，與她平時在內地餐廳吃到的全熟做法不同，第一口略感不習慣，但形容鵝肝本身「挺嫩、食材新鮮」，其後更再點一份全熟版本作比較。她認為店內調味較清淡，味道更原汁原味。對於內地鵝肝產量上升令法式鵝肝平民化的趨勢，她表示不會因為便宜而刻意選購，強調入口食物最重要是品質，又認為內地鵝肝和法國鵝肝口感等相差不大，只要價格合理便會考慮購買。

記者：蔡思宇