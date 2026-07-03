新聞追擊︱國產鵝肝攻港 性價比媲美法國 茶餐廳等紛引入 業界指強化「美食天堂」地位

法國鵝肝是最具代表性的奢華美食之一，惟自從中國引入法國朗德鵝大規模養殖，法式鵝肝年產量逐年遞增，出口量亦會與日俱增，而且價格便宜很多。在鵝肝「平民化」趨勢下，本港越來越多食茶餐廳、小食店等引入國產鵝肝，推出不同風味的廉價鵝肝美食。有餐飲業代表指出，近期有不少中檔餐廳以至茶餐廳推出鵝肝菜式，以增加餐牌多樣性及提升吸引力，相信未來國產鵝肝在餐桌上日益普及，為市民和旅客帶來口福，亦有助強化香港「美食天堂」品牌的吸引力。

分析師料中國今年或明年將超越法國 鵝肝產量達「世一」

有報道指，中國在10年前年產鵝肝約2000噸，及至去年增至1.4萬噸，相較2024年急升約30%；作為全球領先鵝肝生產國的法國則呈跌勢，去年產量下降3%，為1.5萬噸。有行業分析師和從業者預計中國在今年或明年將超越法國，產量「世一」。

國產鵝肝產量大增，價格亦比法國鵝肝便宜，本港不少茶餐廳、小食店、日式料理等食肆均購入烹調不同美食，例如鵝肝壽司、鵝肝煎蛋撈飯、鵝肝牛肉漢堡等，而且價格「親民」。此外，有海鮮肉類專門店亦有售急凍的原隻內地鵝肝（約700至800克），網購會員價為每公斤510元，價格比該店以538元出售的匈牙利原隻鵝肝更為便宜；至於法國鵝肝，某高檔超級市場有售80克法國鵝肝片，售價310元，換算每公斤約3975元，價格遠超內地鵝肝。

內地鵝肝價格較法國貨便宜約3成

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，內地鵝肝主要集中在山東濰坊及安徽六安兩大產區，主要供應內地市場，但約有5%、即約300噸出口至港澳、東南亞、日本及韓國等，主要供應於高級餐廳，現時本港不少餐廳亦已轉用內地生產的高端鵝肝。

黃家和指出，內地鵝肝價格較法國貨便宜約3成，內地除了出口高端鵝肝外，亦有大量普通質量的產品，價格更為低廉，近期開始見到茶餐廳在菜式中加入鵝肝，以增加餐牌多樣性及提升吸引力，相信未來會有更多不同類型的食店採用。他補充，山東、安徽等地不少中小型鵝養殖場亦採用法國品種鵝隻飼養，經多年技術改進後，質量已與法國出產的鵝肝不遑多讓。

香港餐旅業協會主席梁熙表示，現時本港餐廳採購鵝肝的市場價格差距明顯，其中匈牙利原隻鵝肝約每公斤489元，中國原隻鵝肝則低至每公斤100元，因此不少餐廳會依靠內地供應。他坦言，法國鵝肝「真係肥美啲」，但成本高，餐廳會按自身定位進行選擇，整體來説，高檔餐廳依然傾向選擇法國或匈牙利鵝肝，中價餐廳則已開始考慮更便宜的內地鵝肝。

梁熙續稱，內地鵝肝出口量仍較少，主要因質量控制仍未完全成熟，部分產品未必完全符合進口地指標，但相信技術成熟只是時間問題，若未來出口量增加、供應更穩定，鵝肝或會如魚子醬般，在一定程度上取代外國貨。

對於鵝肝烹調中式食品，梁熙認為一直存在創作空間，例如鵝肝炒飯、鵝肝焗響螺、鵝肝小籠包等十分美味，但過去因成本高昂而未能普及，若內地鵝肝供應日益穩定，不但能讓餐飲業界創作更多美食，亦有助強化香港「美食天堂」品牌的吸引力，從而吸引更多旅客來港，故此引入國產鵝肝對本地餐飲及旅遊業均有正面作用。

記者：蔡思宇