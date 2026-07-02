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衞生署：本港踏入流感季節 今期流行「甲型H3」 新冠活躍程度同步升

社會
更新時間：18:09 2026-07-02 HKT
發佈時間：18:09 2026-07-02 HKT

衞生署衞生防護中心宣布，本地已進入流感季節，新冠病毒活躍程度亦持續上升，呼籲市民提高警覺，保持良個人衞生。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，本港流感以甲型H3病毒為主，最新數據顯示，包括實驗室監測流感陽性率，以及公立醫院關於流感的入院率，都超越了基線水平，顯示香港踏入新的流感季節。

季節性流感病毒陽性百分比超基線水平

歐家榮指，上星期呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為6.69%，已經超越4.94%的基線水平，這些樣本當中，大約六成屬甲型H3流感，兩成甲型H1流感，乙型流感佔兩成。公立醫院的流感相關入院率亦呈上升趨勢，上星期已升至每1萬人中有0.38宗，超越0.27宗的基線水平。

上周錄46宗個案 七成發生在學校

他表示，0至5歲、6至11歲兩個兒童組別入院率升幅比較明顯，反映兒童是這次流感受影響的群組。學校和院舍的流感爆發亦增多，上星期共錄得有46宗爆發個案，高於前四周平均每周24宗，當中7成發生在學校，大部分集中於小學。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮（中）表示，本港正式進入流感季節，以甲型H3病毒為主。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮（中）表示，本港正式進入流感季節，以甲型H3病毒為主。

成人嚴重個案急升 長者佔七成

至於嚴重和死亡個案，歐家榮表示，成人嚴重個案由5月平均每周8.6宗，急升至上周的23宗，當中有7成屬長者。兒童方面，今年共錄得10宗兒童嚴重個案，暫未有死亡個案。他預期，流感活躍程度將在未來數周進一步上升，相關入院數字、院舍及學校爆發個案，以及嚴重個案都有機會增加，防護中心會繼續監察情況。

新冠病毒方面，歐家榮表示，監察數據顯示，本港新冠病毒的整體活躍程度自5月開始持續上升，實驗室檢測的陽性比率，和公立醫院新冠病毒的求診與住院率，過去數周均錄得顯著升幅，其中成人新冠嚴重或死亡個案由5月至6月27日，累計錄得23宗。另有2宗兒童新冠嚴重個案，2名兒童均沒有接種過新冠疫苗。

他指，本港上一次新冠活躍周期已完結近一年，本地大約每6至9個月便會出現一次活躍周期，預期新冠病毒的活躍程度在未來數周有機會進一步攀升，入院數字、嚴重個案，以及院舍與學校的爆發個案亦可能持續增加。 中心呼籲家長盡快安排幼童接種流感及新冠疫苗。

記者、攝影：蔡思宇

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