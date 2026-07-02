港產獨角獸思謀科技走進聖保祿學校 推廣工業AI科普、培育本地創科人才

港產獨角獸、全球工業AI智能體領先企業思謀科技今日（2日）到聖保祿學校，舉辦工業AI主題科普活動。作為思謀全港校園AI科普系列活動的最新一站，活動將真實工業場景案例帶入中學課堂，為本港青少年AI教育補充產業視角。

結合真實產業案例 拓寬中學生創科視野

活動現場，思謀聯合創始人李睿宇從學生熟悉的通用AI模型及翻譯軟件等應用切入，梳理機器學習、生成式AI到AI智能體的技術演進路徑。他結合思謀服務全球730多間領先製造企業的實戰經歷，展示了工業AI智能體在精密製造、質素檢測及生產優化等場景的實際應用與價值，引導學生跳出「AI = 生活工具」的既有認知，直觀理解AI賦能實體經濟及支撐新型工業化的核心作用。同時，活動亦納入AI倫理與合規使用內容，引導學生樹立負責任的AI使用觀念。

聖保祿學校升學及就業輔導主任布珮樂表示，思謀將一線的工業AI智能體實戰經驗與產業案例帶入校園，能有效幫助學生拓寬創科視野，對未來的升學與職業規劃帶來積極啟發。布珮樂亦感謝思謀在去年接待中五同學進行職場體驗，讓學生在真實環境中認識AI的應用。

參與活動的學生表示，平時接觸的AI大多為聊天及學習類工具，這次是首次系統地了解到AI在工廠生產、高端製造領域的廣泛應用，刷新了對科技產業的認知，亦增強了對香港創科發展的信心，期望未來能從事技術創新，服務香港發展。

深耕創科人才培訓 多管齊下儲備本地力量

思謀科技深耕「AI + 工業」賽道，打造了全球首個工業多模態大模型，並構建了覆蓋機械人、邊緣AI感測器及智能體軟件系統的工業AI智能體體系，其技術與產品已在全球多條頂尖生產線應用及驗證。

為響應國家與特區政府的政策，並結合自身企業優勢，思謀科技在2024年率先啟動全港校園AI科普系列活動，持續將前沿產業內容轉化為適合青少年的科普素材。在2025年香港首屆「AI科普周」上，首場活動便落地思謀科技，由企業面向全港市民開展AI科普講座，進一步推動公眾建立對人工智能的全面認知。至今，思謀的AI科普推廣從未停歇，已累計覆蓋本港多間中學及廣大市民，實現了校園啟蒙與大眾科普雙線並進。

李睿宇表示，香港要建設國際創科中心、推進新型工業化，人才培育必須從基礎教育階段抓起，而全民AI素養的提升也離不開多元主體共同參與。思謀作為本地科技企業，希望依託自身的產業實踐經驗，從公眾科普到校園培育多層次推展，為本地青少年帶來更立體、更貼近真實產業的AI認知，為校園AI教育補充產業端的內容維度。

未來，思謀的校園科普系列活動將會走進全港更多學校，透過主題講座、工作坊、體驗營等多元化形式，持續響應特區政府全民AI培訓的方向，從基礎教育階段為香港創科人才生態儲備力量。