宏福苑大火︱援助基金累計47億元 韓紅基金會1680萬慰問金 政府開立暫支帳目

大埔宏福苑去年11月發生五級大火，政府於去年11月27日宣布成立援助基金，為受影響的人士提供經濟援助，協助他們渡過難關。民政及青年事務局今日（2日）向立法會提交文件，透露政府已開立一個上限超過1,000萬元的暫支帳目，以支付今年1月至3月期間在援助基金下推出措施所需的費用，該暫支帳目為北京韓紅愛心慈善基金會提供的慰問金，涉及1,680萬港元。

根據文件指，截至今年5月31日，援助基金共獲得外界捐款約44億元， 充分反映社會各界對受影響居民的關懷與支持，計及政府的3億元啓動資金，援助基金的總額約為47億元。

文件續指，為進行所需的財務管理， 政府會為個別計劃或措施，不論是否由同一撥款管制人員管轄開立獨立的暫支帳目。各局／ 部門有責任確保所發放的款項不超出援助基金督導委員會所核准的預算，並記入適當的帳目內，亦須確保採取妥善和足夠的內部監管措施，以支援付款處理工作，有關措施包括適當劃分職責；按財政限額妥善核證和核准所支付的款項； 對交易和有關報告進行獨立查核或覆檢；備存正式的會計記錄；以及在發現錯誤及／ 或違規情況時，迅速採取跟進行動。

此外，對於因推行各項措施而發放的款項，各局／ 部門須備存清晰、準確和齊全的會計及採購記錄，並在有關措施結束後，適時為指定的暫支帳目結算。當局會繼續採取一切必要措施，確保資金運用得宜，並會定期就為支付援助基金下各項措施的費用而開立的暫支帳目，向立法會財務委員會提交報告。

記者︰黃子龍