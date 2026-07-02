國泰航空計劃9.1起恢復往返杜拜及利雅得客運航班 運物局：欣悉計劃 以早日重啟與中東交流合作

國泰航空今日（2日）宣布，計劃於2026年9月1日起，恢復每日往返杜拜的客運航班，以及每周四班往返利雅得的客運航班。航班現已可供預訂。在此期間，國泰會繼續密切關注中東地區局勢的最新發展。

國泰表示，隨著準備由9月1日起恢復飛往杜拜及利雅得的航班，將繼續豁免現有預訂的重新預訂機票、更改航點及退票的手續費用，讓乘客可以更靈活調整行程。若選擇重新預訂，乘客仍需支付原有與新行程之間的票價及稅項差額。

運物局：欣悉航空公司計劃恢復服務 以早日重啟與中東交流合作

運輸及物流局在社交平台表示，欣悉本地航空公司計劃恢復往來香港和中東的客貨運服務，以早日重啟香港與中東地區在多方面的密切交流與合作。有關航空公司會於2026年9月起，恢復每日往返杜拜，以及每周四班往返利雅得的客運航班；同時，往返利雅得的貨機航班亦將率先於同年8月恢復。

當中，往返利雅得的客運航線由本地航空公司獨家營運。這次復航將重新連接香港與沙特阿拉伯，對深化兩地雙邊關係及經貿發展，具有特別的戰略與象徵意義。局長陳美寶表示，重啟這些航班服務不僅擴展和強化了香港國際機場的航線網絡，更進一步鞏固了香港作為國際航空樞紐的地位。她指當局致力為全球旅客及貨運提供高質素的服務，並推動國際交流與經濟發展，讓香港航空業繼續向高峰邁進，當局將繼續與業界攜手努力，拓展更多國際航線，為香港航空業不斷注入新動力。

往返／途經航班 出票日期 原定旅遊日期 更改機票截止日期 旅程完成日期 往返杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH) / 多哈 (DOH)的航班 2026年5月20日或之前 2026年2月28日 - 9月30日 必須在2026年9月30日或之前更改機票 2026年11月30日

有關重新預訂機票的更多資訊：

乘客往返杜拜及利雅得的機票必須為國泰航空營運的航班。

乘客往返多哈的機票必須由國泰航空發出，並且必須為國泰航空營銷的航班。

乘客可選擇新的出發日期，但必須在 2026年11月30日 或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。

或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。 此安排不適用於已全額或部分退款的機票。

鑑於中東地區局勢發展，國泰航空3月時宣布暫停營運往返杜拜及利雅得航班，並一直延期，亦曾增加燃油附加費。因應最新局勢，國泰自7月1日起已下調燃油附加費，長途減至1164元，短途減至290元。

專門接待中東旅客的旅遊界人士邵燕寧向記者表示，與停飛前相比，復航後的機票價格已顯著調升，「直航經濟艙大概貴了10%」至於商務艙由三萬幾元，到現在的四萬幾元，加幅超過一萬元。她亦透露，旅發局將於9月在阿聯酋舉行阿拉伯旅遊展（Arabian Travel Market, ATM）。

她續指，中東局勢升溫對旅行團業務打擊甚大。「我們之前有很多杜拜團，原本計劃了今年出發，但全部都改了地方。」預計即使9月恢復直航，旅客短期內也不會立即重返中東，「大家應該會先觀望，看看當地的情況。」

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