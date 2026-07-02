國泰航空計劃9.1起恢復往返杜拜及利雅得客運航班

國泰航空今日（2日）宣布，計劃於2026年9月1日起，恢復每日往返杜拜的客運航班，以及每周四班往返利雅得的客運航班。航班現已可供預訂。在此期間，國泰會繼續密切關注中東地區局勢的最新發展。

國泰表示，隨著準備由9月1日起恢復飛往杜拜及利雅得的航班，將繼續豁免現有預訂的重新預訂機票、更改航點及退票的手續費用，讓乘客可以更靈活調整行程。若選擇重新預訂，乘客仍需支付原有與新行程之間的票價及稅項差額。

往返／途經航班 出票日期 原定旅遊日期 更改機票截止日期 旅程完成日期 往返杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH) / 多哈 (DOH)的航班 2026年5月20日或之前 2026年2月28日 - 9月30日 必須在2026年9月30日或之前更改機票 2026年11月30日

有關重新預訂機票的更多資訊：

乘客往返杜拜及利雅得的機票必須為國泰航空營運的航班。

乘客往返多哈的機票必須由國泰航空發出，並且必須為國泰航空營銷的航班。

乘客可選擇新的出發日期，但必須在 2026年11月30日 或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。

或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。 此安排不適用於已全額或部分退款的機票。

鑑於中東地區局勢發展，國泰航空3月時宣布暫停營運往返杜拜及利雅得航班，並一直延期，亦曾增加燃油附加費。因應最新局勢，國泰自7月1日起已下調燃油附加費，長途減至1164元，短途減至290元。

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