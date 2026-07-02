大窩口邨等公屋鐵閘裝反 居民開門費力 房署：正聯絡全港6條舊屋邨住戶 提出可全資助改裝

柴灣環翠邨、荃灣石圍角邨及葵青大窩口邨等多個公共屋邨，早前被揭發部分單位的鐵閘與木門鎖位安裝方向相反，增加住戶出入難度，當中對長者及手部受傷人士影響最大，葵青區議會就此反映並提出多項建議，包括按住戶意願調整鐵閘的開啟方向、改善大門設計等。

房屋署：6舊邨仍採用摺閘 或對住戶較為不便

房屋署回覆《星島頭條》查詢時表示，理解住戶困擾，目前有6個在70或80年代落成的公共屋邨仍採用摺閘，在使用上可能對住戶較為不便。該署正主動聯絡相關住戶，收集他們的意願，並清楚解釋可以為租戶提供的改善方案，包括改動木門開啟方向、更換鐵閘，或按租戶意願移除鐵閘，所有工程費用均由房屋署全數承擔，以協助他們落實最切合其需要的方案。

逾8成住戶稱毋須改動 所有工程費由房署承擔

署方指，目前收集到的意見中，已有超過8成的住戶表示毋須作出改動，預計將於本月內完成收集所有相關租戶意見的工作。若有租戶已選取改善方案，房屋署人員會隨即展開工程，亦會優先跟進長者和特殊需要租戶的個案。同時，若租戶反映單位外光線不足，署方亦會加裝照明設備。有關工作已陸續進行中。至於新落成的公共屋邨，設計時已配備新款趟閘，鐵閘可以完全趟開而不會阻擋單位木門鎖位置。

房屋署亦在回覆中解釋，於香港房屋委員會的公共屋邨，部分單位處於走廊盡頭。為了符合相關法例的火警逃生途徑要求，並兼顧走廊闊度、喉管分布及毗鄰單位牆身、鐵閘、電錶及煤氣錶等限制，因此鐵閘鎖與木門鎖的安裝方向並不相同。目前有6個在70或80年代落成的公共屋邨（包括荃灣石圍角邨、葵青大窩口邨、黃大仙彩雲邨、柴灣環翠邨、大埔大元邨及屯門友愛邨）仍採用摺閘，在使用上可能對住戶較為不便。在2000年及以後設計的屋邨均已配備新款趟閘，鐵閘可以完全趟開而不會阻擋單位木門鎖位置。

就上述6個舊公共屋邨，房屋署正主動聯絡相關住戶，收集他們的意願，並清楚解釋可以為租戶提供的改善方案，包括改動木門開啟方向、更換鐵閘，或按租戶意願移除鐵閘，所有工程費用均由房屋署全數承擔，以協助他們落實最切合其需要的方案。

大窩口邨至少300戶受影響 住戶反映每次開門極費力

根據葵青區議會文件，多位區議員提出議案，跟進葵青區舊式公共屋邨鐵閘與木門鎖位安裝方向錯開問題。以大窩口邨為例，富華樓及富榮樓部分位於走廊盡頭的單位均受波及，涉及約300戶或以上的居民。相關單位的鐵閘由右向左拉開，木門鎖頭卻置於左側，或呈現相反設計。住戶反映，每次開門都極為費力；加上第三代鐵閘加厚以強化防盜，反而遮擋了鎖頭位置，令不便加劇。部分居民因而無奈放棄鎖上木門，構成潛在的保安隱患。

區議會倡優化門閘設計及走廊照明

針對上述設計漏洞，葵青區議會向房屋署提出改善建議，建議署方積極諮詢居民意願並提出改善方案，符合法例及技術可行的前提下，按住戶意願優化大門或鐵閘的設計，包括調整鐵閘的開啟方向、改善大門的設計；建議提供彈性安排，酌情處理已自行更換鐵閘的住戶；協助有意更換鐵閘的住戶安裝兼顧防盜與使用便利的鐵閘，並由署方承擔費用；盡快訂立並公布具體的工程時間表及緩解方案，以釋除居民疑慮。

葵青區議會又指，大部分俗稱工字型舊式公屋單邊單位的走廊均照明不足，建議署方一併優化照明系統，讓視力不佳的長者出入更安全。

工聯會葵青區區議員陳安妮指，大窩口邨富華樓及富榮樓約300戶居民，長期受門鎖倒裝影響。她續指，兩座大廈每層有六個單位，尤以單邊單位的居民反映問題最為嚴重。加上走廊光線不足，不少長者在惡劣天氣或入夜後，往往要摸黑並耗時甚久，才能成功開啟鐵閘及木門。

陳安妮又指，早前與房署助理處長會面並提出建議。房署隨即於一、兩天內，在受影響住戶單位的天花加設LED照明系統。該系統於每晚6時半自動開燈，翌日早上6時半關燈，改善照明問題。

至於鐵閘與木門開關方向相反的「倒裝」問題，她指居民希望房一併改善，但由於每層各單位的設計與鄰近煤氣喉管等設施位置不一，房署正逐步研究可行方案，並會持續諮詢居民意見。