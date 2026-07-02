大窩口邨等公屋鐵閘裝反 居民開門費力、部分棄鎖木門藏保安隱患 房署全資改裝

柴灣環翠邨、荃灣石圍角邨及葵青大窩口邨等多個公共屋邨，早前被揭發部分單位的鐵閘與木門鎖位安裝方向相反，令住戶出入面臨困難，當中長者及手部受傷人士受影響最深。葵青區議會就此反映並提出多項建議，房屋署回覆表示理解住戶困擾，承諾在符合消防安全及技術可行下，為受影響租戶免費提供改動木門、更換或移除鐵閘等改善方案，並會優化走廊照明。

大窩口邨約300戶或以上居民受影響

根據葵青區議會文件，多位區議員提出議案，跟進葵青區舊式公共屋邨鐵閘與木門鎖位安裝方向錯開問題。以大窩口邨為例，富華樓及富榮樓部分位於走廊盡頭的單位均受波及，涉及約300戶或以上的居民。

住戶反映每次開門極費力

相關單位的鐵閘由右向左拉開，木門鎖頭卻置於左側，或呈現相反設計。住戶反映，每次開門都極為費力；加上第三代鐵閘加厚以強化防盜，反而遮擋了鎖頭位置，令不便加劇。部分居民因而無奈放棄鎖上木門，構成潛在的保安隱患。

區議會倡優化門閘設計及走廊照明 房署承擔工程費

針對上述設計漏洞，葵青區議會向房屋署提出改善建議，建議署方積極諮詢居民意願並提出改善方案，符合法例及技術可行的前提下，按住戶意願優化大門或鐵閘的設計，包括調整鐵閘的開啟方向、改善大門的設計；建議提供彈性安排，酌情處理已自行更換鐵閘的住戶；協助有意更換鐵閘的住戶安裝兼顧防盜與使用便利的鐵閘，並由署方承擔費用；盡快訂立並公布具體的工程時間表及緩解方案，以釋除居民疑慮。

葵青區議會又指，大部分俗稱工字型舊式公屋單邊單位的走廊均照明不足，建議署方一併優化照明系統，讓視力不佳的長者出入更安全。

房屋署全額資助改善方案

房屋署回覆時解釋，公屋鐵閘一般採用趟閘或摺閘，木門鎖與鐵閘開口通常設於同側。然而，大窩口邨富華樓及富榮樓等在 1980 年代落成的舊式屋邨，部分位於走廊盡頭的單位在安裝鐵閘時，必須遷就走廊闊度、喉管分佈，以及相鄰單位的牆身、電錶和煤氣錶等空間限制。受當時環境所限，部分單位的鐵閘開口方向須作調整，因而造成木門與鐵閘鎖位相反的情況。

房屋署表示，理解有關設計帶來的日常不便，並已即時進行檢討。在符合《消防條例》及技術可行的前提下，署方將按租戶的具體訴求和意願，提供以下改善方案，包括改動內部木門開啟方向、更換鐵閘，或按住戶意願移除鐵閘等，所有工程費用均由署方全數承擔。對於已自行更換鐵閘的租戶，署方表示將按個別情況彈性處理，屋邨辦事處人員會向居民詳盡解釋各項選項。一般而言，住戶在確認改善方案並預約時間後，署方會盡快安排勘察，而實際施工進度則視乎方案與現場環境而定。

另外，房屋署補充，自2019年起已陸續為屋邨更換高效節能的發光二極管（LED）凸面照明器。署方亦會配合住戶需求，彈性調整照明設施，例如加強走廊盡頭及轉角位置的光度，以保障居民出入安全。