特快計劃︱3個綠置居項目重售單位7.3起接受申請 平均售價116萬 買家每月按揭還款料$5000以下

房委會今日（2日）宣布，「特快公屋編配計劃」（2026）暨「重售綠表置居計劃（綠置居）單位及租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位」（「特快計劃」（2026）），將由7月3日至7月16日接受合資格人士申請，讓合資格公屋申請者可獲得提早入住公屋的機會，或選擇購買重售綠置居或租置計劃回收單位，加快公屋申請者上樓上車的機會。

推售3個綠置居包括高宏苑、錦柏苑及宏緻苑賣剩及撻訂單位

「特快計劃」（2026）推售的三個綠置居發展項目包括高宏苑、錦柏苑及宏緻苑未售出和因買賣協議撤銷而收回的甲類單位（實用面積約17.1至20.7平方米或約184至223平方呎）。截至2026年5月，上述甲類單位的平均售價約為116萬元，假設承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年及按揭利率為3.5%，申請者每月按揭還款額約4,900元，相信會受合資格的公屋申請者歡迎。

賣剩租置計劃回收單位亦會同時推售 定價約24萬至45萬

早前銷售計劃結束後未售出的租置計劃回收單位亦會在「特快計劃」（2026）同時推售。截至2026年五月，「特快計劃」（2026）下租置計劃屋邨未售單位的定價介乎約24萬元至45萬元。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

凡持有有效公屋申請及其登記日期或相應登記日期在2025年3月31日或之前（倘若公屋申請有相應登記日期，則必須以相應登記日期計算），且符合至少一半家庭成員在香港居住滿7年及持有有效的編配機會的公屋申請者，皆可申請參加「特快計劃」（2026）。

選樓程序預計於今年第3季進行

房委會發言人說，房屋署已於7月初就「特快計劃」（2026）向所有合資格的公屋申請者發出邀請信，為他們提供靈活的安居選擇。申請者只需遞交一份申請表，便有機會在「特快計劃」（2026）可供揀選單位名單中，選擇租住一個公屋單位或購買一個綠置居或租置計劃回收單位（視乎申請者選樓時仍然可供出租／出售單位情況）。選樓程序預計於今年第3季進行，令公屋申請者加快上樓或上車，早日改善居住環境。

有意參加「特快計劃」（2026）的合資格公屋申請者，可在上述申請期內透過登入「公屋申請電子服務」帳戶於網上申請，或親身遞交或郵寄房屋署邀請信內的紙本申請表格申請。申請者無論選擇租住公屋單位，或購買綠置居或租置計劃回收單位，均無須繳付申請費。

有意參加「特快計劃」（2026）的合資格公屋申請者，可以在申請期內瀏覽房委會／房屋署的專題網站，閱覽「申請須知」及相關資訊，以了解計劃的詳情。有意購買綠置居或租置計劃回收單位的申請者，由明日（3日）開始可以瀏覽房委會／房屋署的指定網站，以了解推售的綠置居發展項目／租置計劃屋邨資訊，或下載申請須知及售樓簡介單張。公眾亦可在申請期內的辦公時間到樂富房委會客戶服務中心（客務中心）索取印刷本。

在申請期間，樂富客務中心將會提供重售綠置居及租置計劃回收單位的電子屏幕及其他資料。在選樓期間，房委會將會提供載有該三個綠置居發展項目詳細資料的售樓說明書（為租置計劃回收單位提供售樓小冊子）和價單，讓申請者在選購單位前清楚掌握資訊。

房委會提醒市民在申請前必須詳細閱讀「申請須知」。市民如有任何查詢，可致電24小時房委會熱線2712 2712或致電房委會銷售熱線2712 8000。