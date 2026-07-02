香港國際數據私隱學院辦講座 66名內地律師參與 鍾麗玲任講者講解私隱法規與執法成效

香港國際數據私隱學院於6月29日為「中華全國律師協會涉外律師香港培訓班」交流團舉辦講座。是次交流團由中華全國律師協會及北京大學法學院聯合主辦，共有66名來自全國不同省份的律師參與。個人資料私隱專員鍾麗玲等擔任講者，向成員介紹本港保障個人資料私隱的法例與私隱專員公署的職能，並分享打擊「起底」等工作成果。

深入介紹本港私隱法規與執法成效

個人資料私隱專員鍾麗玲、助理個人資料私隱專員（法律）賴皓茵，以及個人資料私隱專員公署周沅瑩在講座中擔任講者。她們向交流團詳細介紹了香港保障個人資料私隱的法例，並深入闡述私隱專員公署的角色與職能。

此外，講者亦在會上介紹了公署在處理公眾查詢、投訴，以及在打擊「起底」刑事罪行方面的具體工作與卓越成果。

