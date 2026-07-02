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涉向3歲女兒展示色情影片及摸胸 六旬父非禮等兩罪脫 官指事主證供前後不一

社會
更新時間：16:07 2026-07-02 HKT
發佈時間：16:07 2026-07-02 HKT

六旬父親疑於2015年至2016年間向當時3歲女兒展示色情影片，及涉嫌在女兒11歲時非禮其胸部及臀部，又向女兒表示「當你長大一點後，我會跟你結婚」及造一個嬰兒。涉案父親否認猥褻侵犯等兩罪受審，法官練錦鴻今於區域法院裁定兩罪不成立，指女事主證供前後不一，而疑點利益歸於被告，但重申證據不足以讓法庭作出毫無合理疑點的判決，這與被告事實上有否犯案並無直接關係；被告早前另承認虐兒罪，保釋至7月24日判刑。

69歲被告N.M.S.，否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及猥褻侵犯兩罪，控罪指他於2015年9月至2016年6月期間的某日，在荃灣某單位向3歲女童X，作出嚴重猥褻作為；及於2024年初某日猥褻侵犯當時11歲的X。

X稱沒向母親投訴遭非禮因不想阻吃飯

練官今裁決指，X在辯方盤問下，承認被告向她展示男女裸體相片一事發生於她就讀幼稚園時，她對此事記憶不清楚及不準確；對於非禮事件，X在錄影會面中稱當時母親Y外出上班，但辯方盤問下X卻稱Y當時在煮飯。

練官指香港刑事案件的基本原則是寧縱毋枉，雖然理解X年紀較輕，但基於法律原則，法庭須採用同一準標去衡量其證供是否達毫無合理疑點。練官提到，就非禮事件，X曾稱當時很憤怒及想殺死被告，亦稱因為不想阻礙Y吃飯，故當時沒有向Y投訴，這並不合理。

證供前後不一疑點利益歸被告

X的證供缺乏細節和前後不一，雖然練官不排除當中有部分是事實，但疑點利益歸於被告，法庭唯一能作出的判決，便是不能接納其證供，但這與被告事實上有否犯案並無直接關係。練官最終裁定被告兩項罪名不成立。

不過，被告另曾於2022年3月至2022年4月用腰帶打X的小腿2次，令X小腿疼痛及流血。他早前承認虐兒罪，今續准保釋至7月24日判刑，以待索取背景報告。

案件編號：DCCC1421/2024
法庭記者：王仁昌

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