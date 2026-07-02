宏福苑五級火｜鴻毅助理女經理涉洗黑錢$137.8萬 高院申保釋獲批

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級大火，造成168人死亡、79人受傷。擔任宏福苑維修工程顧問的「鴻毅建築師有限公司」，早前被控5項誤殺、3項串謀詐騙及4項逃稅罪，本周一遭債權人入稟高等法院呈請清盤。33歲鴻毅助理女經理涉洗黑錢137.8萬元，被控一項洗黑錢罪，她今到高等法院申請保釋。法官譚耀豪聽畢雙方陳詞，經考慮後批准她以30萬現金保釋外出，另加人事擔保10萬元。

高院批准鴻毅助理女經理保釋候訊

33歲鴻毅助理女經理李敏被控一項洗黑錢罪，她於2019年10月16日至2025年11月30日期間，在香港知道或有合理理由相信下述財產：中國銀行（香港）有限公司戶口內合共596,500港元的款項；中國工商銀行（亞洲）有限公司戶口內合共110,000港元的款項；渣打銀行（香港）有限公司戶口內合共502,000港元的款項；及恒生銀行有限公司戶口內合共170,000港元的款項；全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該些財產。其案件已押後至9月2日再訊，以待進一步調查、索取稅局文件及電子紀錄等。

李敏今日獲高院批准以30萬現金及人事擔保10萬元保釋外出，並須交出旅遊證件，不得離開香港，需居住於報稱地址，每周到上水警署報到3次，不得直接或間接接觸控方證人。

另兩被告首提訊當天獲准保釋

同案9名被告依次為40歲鴻毅董事黃俠然、54歲總承建商宏業董事侯華建及52歲何建業、44歲鴻毅註冊檢驗人員吳躍、60歲商人洪國偉、41歲銀行職員鍾素芬、33歲鴻毅助理女經理李敏、鴻毅建築師有限公司和宏業建築工程有限公司。鴻毅建築師有限公司、宏業工程公司、黃俠然、何建業、吳躍各被控5項誤殺罪，另外4男女涉嫌向宏福苑立案法團與業主訛稱宏業是唯一首選投標者及洗黑錢逾4000萬元等。

兩名被告早前已獲准保釋外出，鴻毅董事黃俠然的妻子鍾素芬獲准以50萬元現金及50萬元人事擔保保釋外出，宏業董事侯華建獲准以50萬元現金保釋外出。

案件編號：HCCP513/2026

法庭記者：劉曉曦