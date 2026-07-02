七旬翁持剪刀狂刺機舖兼職女員工 企圖謀殺罪成8.24判刑

七旬翁前年深夜涉手持剪刀到深水埗金寶遊戲機中心，箍頸並連續刺向女員工多下，更稱「拮死你」、「我插X死你」，女方全身流血受傷，傷口需縫針並多處留疤。七旬翁否認企圖謀殺罪，他欲承認有意圖而傷人罪但不獲控方接納。案件於高等法院完成5日審訊，6男1女陪審團退庭商議3.5小時後，以6比1大比數裁定他企圖謀殺罪成，案件押後至8月24日求情及判刑，以待索取被告的心理和背景報告。

現年79歲男被告沈松賢否認於2024年4月5日，在香港深水埗長沙灣道21號地下「金寶遊戲機中心」，企圖謀殺陳金意。

被告突持剪刀狂刺素未謀面女事主

控方開案陳詞指，被告2019年曾任職金寶遊戲機中心兼職店員約3個月，女事主在被告離職後才獲聘為兼職店員，兩人素未謀面。案發當晚約11時，女事主準備關舖下班時，被告戴口罩現身，聲稱遺漏手機在店內，女事主遂開燈讓被告入店尋找手機，惟數秒後被告離開店舖，但突然折返並持剪刀襲擊女事主，更爆粗威嚇「我插X死你」。

女事主驚慌推拒並嘗試逃走，惟失平衡跌倒在地，被告乘勢壓制並持剪刀不斷刺向女事主身體。事主呼救時卻遭被告喝斥「收聲！唔好嘈！」。遊戲機中心老闆透過閉路電視發現店舖血跡斑斑，立即報警求助。警員到場發現女事主多處受傷，面部、手腳及身體皆流血，而被告則倒臥在旁，現場檢獲涉案剪刀。警方詢問時，被告僅回應「爭拗，爭拗」，其後被捕。

遇襲女事主全身多處受傷留疤

女事主出庭作供時情緒激動，指她從未與被告共事或結怨，飲泣憶述案發經過。她當時正落閘收工，被告突然出現要求尋找手機，未幾離去，但旋即折返，手持剪刀「向我心口拮埋嚟」，更稱「拮死你」。她嘗試推開被告並逃走，但被告「將我拉返轉頭，佢用手箍實我條頸，我透唔到氣」。她繼而跌倒在地，被告持剪刀「狂插我，插咗我好多下」。

她曾試圖以圓凳反擊但失敗，她呼叫救命時卻遭被告喝斥「唔好嘈」。她坦言「佢用鉸剪狂插我，我唔敢再出聲」。警方到場後將她送院治理，其額頭需縫針，右臉、太陽穴、耳後、喉嚨、頸部、手臂、虎口及右腿等多處受傷，傷勢痊癒但部分傷口至今仍留疤。

案件編號：HCCC5/2025

法庭記者：劉曉曦