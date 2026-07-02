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南寧艦衡陽艦訪港︱學生以歡迎身份優先參觀 中四生睹不同軍備：感受到安全感

社會
更新時間：13:27 2026-07-02 HKT
發佈時間：13:27 2026-07-02 HKT

 解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成海軍艦艇編隊，今日（7月2日）起一連5日，停靠解放軍駐港部隊昂船洲軍港，並會於本月4日至5日開放給已預約的市民參觀。有獲邀市民和學生以歡迎代表身份優先上船參觀，他們在甲板上舉起國旗和區旗合照，現場亦有軍官導賞員帶領學生進入船艙參觀。

副校長：親身體驗遠勝課堂學習

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學副校長利哲宏表示，今日活動是寶貴的學習機會，之後會再帶領學生入場參觀。任教公社科的他指，科目裏其中一個重要板塊，就是讓學生認識國家發展，認為親身體驗遠勝課堂學習，今日率先參觀，之後便能更生動地與學生分享，相信活動能讓香港學生更深入認識國家。

漢華中學四年級學生Lucas指，去年也曾參觀軍艦，今日能再近距離接觸軍艦，覺得很觸動及對公社科學習很有幫助，「船上可以看到不同設施和軍備，覺得國家發展得很強大，感受到安全感。公社科不只考校內課本知識，參觀活動也可以補充相關課外知識。」

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區議員：感香港受國家眷顧

西貢區議員劉啟康有到場參觀，他形容，初見軍艦駛入維多利亞港時相當震撼，「來之前已經在看電視直播，見到軍艦一路沿香港水域進來，覺得香港受國家眷顧，好榮幸，好開心」。他提到年輕時偶有留意軍事資訊，今日近距離觀看，感受尤其深刻，形容軍人個個整齊肅立，充滿正氣，指港人如果能多多參與相關活動會更好。

南寧艦中校：東方之珠名不虛傳

海軍南寧艦編隊中校軍官雷霄接受訪問時表示，正值香港回歸祖國29周年，編隊官兵使命在肩，倍感光榮，非常期待與廣大市民朋友互動交流。雷霄介紹，開放期間市民可參觀一系列展示科目，包括信號旗語、損管戰術演示、槍械展示，以及海軍特有的繩結等。

談及軍艦靠港時看到岸上歡迎隊伍的感受，雷霄表示感受到廣大市民的熱情，這份熱情會化作官兵在強軍事業征途上不懈的動力。他首次到訪香港，「覺得美麗的東方之珠確實名不虛傳」，指這次訪港最大的期待，就是將海軍和人民軍隊最好的一面呈現在香港民眾面前。

海軍南寧艦編隊中校軍官雷霄首次訪港，認為「東方之珠確實名不虛傳」。
海軍南寧艦編隊中校軍官雷霄首次訪港，認為「東方之珠確實名不虛傳」。

記者：周育瑩

攝影：陳浩元    

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