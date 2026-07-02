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涉尾隨女大學生在理大女廁偷窺 26歲工程師獲准自簽1500元及守行為36個月

社會
更新時間：12:17 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:17 2026-07-02 HKT

26歲工程師涉嫌在理工大學女廁內用手機偷窺女子，在警誡下承認「我嗰日係一時衝動，跟住咗嗰女仔入女廁」，及後已刪除影像及深感後悔。工程師被控一項窺淫罪，他今早於九龍城裁判法院承認案情，裁判官陳志輝批准以簽保守行為處理，被告須自簽1500元及守行為36個月，控罪獲撤。陳官直言，「你好好彩，我唔知基於咩原因控方俾你簽保守行為」，勸諭被告若有任何問題，須儘快尋求醫生協助。

被告李卓彥，被控2025年4月11日，在香港理工大學B座女廁內暗中觀察或拍攝女子X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情况，及被告不理會X是否同意被他觀察或拍攝。

被發現後當面刪除影像並道歉

案情指，事主X是理大一年級生，被告則是理大畢業生。在去年4月11日下午3時許，X在B座女廁使用廁格時，發現廁格的上方有部手機，手機的鏡頭正對著X，X立刻尖叫並衝出廁格，惟當時女廁已沒有任何人，X隨即離開女廁。X不久後在樓梯發現被告，被告向X道歉，並在X面前刪除影像，被告亦向X提供自己的香港身份證，X抄下被告的資料，及後報警求助。被告被捕後在警誡下承認「我嗰日係一時衝動，跟住咗嗰女仔入女廁」，並拍下了事主，惟已刪除相關影像，已深感後悔。

案件編號：KCCC317/2026 
法庭記者：黃巧兒

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