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涉賄賂銀行職員助客開戶 2保險中介不認罪明年1月審前覆核

社會
更新時間：12:05 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:05 2026-07-02 HKT

兩名保險中介涉嫌賄賂3名時任銀行職員，以助客開戶，5人共被控串謀使代理人接受利益等三罪，其中2名銀行職員早前認罪被判囚。案件今於東區裁判法院再訊，兩名保險中介共否認3罪，餘下1名銀行職員早前認罪，他願擔任控方證人，故辯方申請押後判刑至審訊完結，獲裁判官王證瑜批准。因應控方需時準備逾9000頁文件，王官押後案件至明年1月13日作審前覆核，屆時再決定審期。

兩保險中介否認控罪

5名被告依次為30歲盧穎衡，香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐銀行）前財務策劃副總裁；35歲韓杰及其妻子34歲周崟瑛，兩人均為時任保險經紀兼中介；39歲勞焯儉，滙豐銀行時任卓越理財客戶經理；以及31歲万卉，滙豐銀行時任卓越理財業務經理。

韓杰及周崟瑛今否認兩項串謀使代理人接受利益罪，韓杰另否認一項向代理人提供利益罪。控方透露本案牽涉27名控方證人，包括廉署調查員及銀行職員，勞焯儉亦作出了無損權益證供。控方指文件多逾九千頁，因此希望安排審前覆核，以便減省審訊時間。

周崟瑛否認控罪。資料圖片
周崟瑛否認控罪。資料圖片

明年1月13日審前覆核

辯方表示韓杰及周崟瑛將聘用資深大律師清洪，故需時翻譯文件，相信在審前覆核可以同意許多證據。控辯雙方同意目前未能定下審期，王官終排期案件於明年1月13日作審前覆核，另批准勞焯儉一方申請押後判刑至審訊完結。期間3名被告續准保釋。

根據廉署資料，同案被告盧穎衡、勞焯儉及万卉早前各承認一項串謀使代理人接受利益罪，盧穎衡和万卉分別被判囚10個月及半年。

案件編號：ESCC16652025 (Consolidated)
法庭記者：雷璟怡

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