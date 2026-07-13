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宏福苑聽證會第六輪周三起舉行3場 將聽取總結陳詞 完成後撰寫最終報告

社會
更新時間：17:21 2026-07-13 HKT
發佈時間：17:21 2026-07-13 HKT

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，將於7月15日至7月17日進行第六輪共三場聽證會，聽取總結陳詞。聽證會將於中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳舉行，時間為上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分。個別的總結陳詞會以英語進行。展城館現場設有廣東話、普通話和英語即時傳譯。

聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。為能讓更多公眾人士出席，聽證會的過程將會同步轉播至設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，其中約一半名額會優先分配予宏福苑居民。

審視大埔火災事故原因 完成本輪後將撰寫報告

行政長官先前就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，以審視該宗火災的事故原因及相關問題，並提出建議以防止同類事故再次發生。委員會於2025年12月19日正式展開工作。聽證會自2026年3月19日開始，此前已進行了五輪、合共27場。

在完成第六輪聽證會後，委員會將無需再舉行聽證會。委員會將會繼續處理大量的書面證供及其他收到的資料，並撰寫最終調查報告。

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