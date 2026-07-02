宏福苑聽證會最後一輪7.15起舉行 將聽取總結陳詞

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日（2日）公布，將於7月15日至7月17日進行第六輪共三場聽證會，公眾人士可於7月6日上午10時至7月9日上午10時期間透過網上系統，選取及預約登記有意旁聽的場次。

聽取總結陳詞 預留一半名額予宏福苑居民

大埔宏福苑火災獨立委員會將在第六輪聽證會聽取總結陳詞。聽證會將於中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳舉行，時間為上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分。聽證會將以廣東話進行，展城館現場設有普通話和英語的即時傳譯。

聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。為能讓更多公眾人士出席，聽證會的過程將會同步轉播至設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，其中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。

7月6日起接受網上預約 按先到先得原則分配

為避免公眾人士在現場長時間排隊輪候，並讓有意旁聽者能提前確實知悉是否已取得名額，第六輪聽證會將全面採用網上預約登記。公眾人士（包括宏福苑居民）須於7月6日上午10時至7月9日上午10時期間，透過指定網頁選取有意旁聽的日子（可選取一場或多場），並遞交登記表格。委員會秘書處將根據系統接收表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

成功登記人士將於7月13日或之前收到確認通知。電話短訊通知將以「#IC-hearing」為發送人名稱；若登記時有提供電郵地址，電郵通知將由 [email protected] 發出。如未於該日期前收到通知，即表示登記不成功。就每場聽證會每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。

審視大埔火災事故原因 完成本輪後將撰寫報告

行政長官先前就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，以審視該宗火災的事故原因及相關問題，並提出建議以防止同類事故再次發生。委員會於2025年12月19日正式展開工作。聽證會自2026年3月19日開始，此前已進行了五輪、合共27場。

在完成第六輪聽證會後，委員會將無需再舉行聽證會。委員會將會繼續處理大量的書面證供及其他收到的資料，並撰寫最終調查報告。

