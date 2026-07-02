授勳2026｜鐵通穿窗直插胸口 城巴車長羅志剛臨危救全車獲頒社區服務獎狀：真係好開心

去年9月15日，城巴車長羅志剛駕駛967號線巴士沿青朗公路行駛期間，遭遇罕見的突發意外，一枝鐵通突然飛插駕駛室，在這生死懸於一線的危急關頭，羅志剛仍保持高度鎮定，強忍劇痛將巴士安全停靠路肩，成功挽救了全車乘客的性命。特區政府日前（7月1日）公布授勳及嘉獎名單，羅志剛憑藉在突發交通意外中展現的高度冷靜與專業精神，獲頒授「行政長官社區服務獎狀」。

鐵通穿過車窗 忍痛煞車保全車平安

羅志剛(2日)今日接受電台節目訪問時，重提這段驚險經歷。意外發生在青朗公路，當時羅志剛正駕駛巴士行駛。他遠遠看見有物體橫跨左線及中線，本欲減速並駛向路肩繞過，豈料旁邊一架車輛高速駛過，一枝鐵通隨即受強大衝力彈起，穿過擋風玻璃直插羅車長的胸口。他憶述當時車身微斜，加上身處快速公路，環境十分危險。他依然咬緊牙關忍住劇痛，維持清醒意識踩下煞車掣，將巴士安全停泊在路肩。停定車輛後，他才向車廂乘客揮手呼救，請求他們協助報警及通知巴士公司，成功避免了一場可能發生的大型交通意外。

被問到在意外發生後仍能保持鎮定，他表示第一時間要顧及乘客的安全，後來的車輛車速也比較快，「驚有車碰撞埋嚟就危險」。

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克服陰影 復工重返熟識路線

羅志剛坦言當時事發一度感到緊張，「自己係度諗啱啱近住心臟位置，會唔會有事」，甚至出現想睡覺的感覺，而胸口的傷痕至今依然存在。在復工的第一天，他再次駕駛途經事發地點時，雖然心裡難免有些許感覺，但他選擇不再理會，繼續專心駕駛。他只需很短的時間便完全克服了心理障礙，甚至主動要求照樣駕駛967號巴士線。

視客如友 乘客慰問成最大動力

促使羅志剛堅持駕駛967路線的最大原因，是他對沿線乘客建立的深厚感情。他負責駕駛中班，由於班次準時，每天都有熟悉的面孔在固定時間候車。意外發生的一刻，不少熟客在車廂內不斷安撫他，告訴他已經報警，救護車很快就到，讓他感到十分窩心。而在他傷癒復工的首天，許多乘客一上車便熱情地向他打招呼，並關心他的身體狀況。他形容乘客就像親切的朋友，有時自己放假幾天，乘客也會察覺。這種深厚的人情味，成為了他繼續做好車長工作的重要動力。

對於榮獲社區服務獎狀。羅車長對此感到開心，「真係好開心，我一個小市民都可以得到呢啲獎狀」，並謙虛地感謝評審人員。