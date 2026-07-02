單程證︱赴港澳定居新規明確審批條件 黃國：擺脫人為判斷或酌情權

國家出入境管理局日前公布「單程證」到港澳定居的新規定，將夫妻團聚類申請分居年限訂為滿3年。工聯會立法會議員黃國認為，新規定進一步完善原有制度，令審批條件變得更明確、具體和清晰，防範以往可能出現的濫用情況，審批速度有望加快。

剔除遺產繼承及領養類別防濫用

黃國今日（7月2日）在電台節目表示，新規定最明顯的改變是收窄了合資格範圍，剔除部分過往容易引起爭議或被濫用的申請類別。他舉例指，過往有內地居民以「來港繼承親屬遺產」為由申請單程證定居，但隨着現時內地各省市赴港簽證已十分便利，申請人根本無需為處理遺產而專程來港定居，因此該條款已被取消。

此外，「無依無靠長者或兒童（包括領養子女）投靠香港親戚」的類別亦被剔除，他解釋，過往工聯會處理求助個案時，往往難以界定何謂「真假領養」，容易衍生濫用問題。至於「非婚生子女」來港定居，過往雖可透過醫學親子（血緣）鑑定作為特殊酌情處理，但由於相關情況在內地未必完全合法合規，故新制度下亦取消了這類人為的特殊處理空間，以進一步規範審批制度。

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「以往是申請 現在是審批」

黃國指，針對保留的申請類別，新安排訂下了更具體的硬性指標。在「夫妻團聚及偕行子女類」方面，以往採用計分制，如需達109.6分，約等同3年，但實際等候時間往往因各省市名額而異，廣東省等熱門地區可能需要4至5年，偏遠省份因申請人數較少，則可能兩年便獲批。新制則劃一並明確規定，申請人與港澳配偶必須分居滿3年，只要符合此條件且名額許可，審批速度有望加快。

「子女照顧父母類」方面，新制亦清晰劃定年齡界線：申請人必須為18至59歲的壯年，而其定居港澳的父母必須年滿60歲，且在港澳沒有其他子女。黃國補充，若香港長者已達八九十歲，想申請同樣已年過60歲的內地子女來港照顧，按現時新規將不獲批准，此舉旨在確保申請聚焦於實際的照顧需要。

黃國強調，是次單程證政策調整體現了內地的政務改革方向，將以往依賴人為判斷或酌情權的空間大幅壓縮。新機制下，各項要求如年齡限制、在港有無其他子女等，變得客觀明確，處理的方式亦有明顯改變，形容「以往是申請，現在是審批」，只要申請人能證明完全符合條件，當局就必須予以批准；即使申請受阻，亦有明確機制供申請人提出上訴，令整體制度更加透明及公平。