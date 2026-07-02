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天文台：位於南海中部的熱帶低氣壓將會有所增強 於上午7時40分發出一號戒備信號

社會
更新時間：05:07 2026-07-02 HKT
發佈時間：05:07 2026-07-02 HKT

天文台清晨5時發出特別天氣提示，指按照現時預測，位於南海中部的熱帶低氣壓將會有所增強。天文台會在上午7時40分發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在今明兩日（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。

受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。市民請留意天文台的最新天氣消息，若進行戶外活動，尤其是水上活動時，更要時刻留意天氣變化，注意安全。

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