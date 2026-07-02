一號戒備信號生效 天文台：會在今日維持 評估是否需要在明日改發三號強風信號

天文台在7月2日上午7時40分發出一號戒備信號。南海中部的熱帶低氣壓影響下，預料周五天氣會漸轉不穩定。

【07:50】天文台指，在上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南約630公里，即在北緯16.7度，東經113.2度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島。

天文台表示，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

隨著該熱帶氣旋靠近華南沿岸，預料本港明日風勢會逐漸增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨增多，而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

副熱帶高壓脊會在今日繼續為廣東內陸帶來酷熱的天氣。而現時位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強並大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。受活躍偏南氣流影響，週末至下週初廣東沿岸風勢仍然頗大，間中有大驟雨及狂風雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在下週中期影響華南沿岸。