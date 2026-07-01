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回歸29周年｜回歸賽馬日吸引近9300旅客入場創新高 投注額錄近16.5億 歷來第二高

社會
更新時間：21:59 2026-07-01 HKT
發佈時間：21:59 2026-07-01 HKT

為慶祝香港特別行政區成立29週年，香港賽馬會今日（7月1日）在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，市民可免費進入馬場公眾席，亦有餐廳提供優惠套餐及商品，雖然下午天氣炎熱，但無阻市民及遊客親身到場，感受一下熱鬧氣氛。今日賽事共吸引逾27,000人入場，當中旅客人數近9,300人，較去年同日增加逾36%，更創下歷來回歸賽馬日新高。投注額方面，11場賽事總計錄得近16.5億元，是歷來回歸賽馬日的第二高。

開幕儀式有政務司司長陳國基出席作主禮嘉賓，現場邀請了著名男高音張英席，在香港警察樂隊的現場伴奏與莊嚴奏樂下獻唱國歌，並表演《我的祖國媽媽》、《我愛你中國》以及和《中年好聲音》的歌手合唱《東方之珠》。

上海遊客形容今日是「大喜的日子」 讚馬場氛圍

來自上海的朱先生首次到訪沙田馬場，形容今日是「大喜的日子」，既為慶祝香港回歸中國29周年，亦因公司團建來港旅遊。他對馬場環境讚不絕口，認為設施完善，工作人員亦服務細心，氣氛相當不錯，「大家都像一家人一樣玩得很開心」，期望學習馬場的成功經驗。

他表示，首次下注便留下好印象，用10元獨贏獲得850元，認為「祖國的運氣、香港的運氣、公司的運氣都會越來越好」，並表示以後來港必定再訪馬場，「我覺得我以後要常來，不來都不行」，回國後也會向親友推介。

對香港回歸29周年，他稱，感受到大家都是一家人，都如同兄弟姐妹般，希望香港在祖國的大家庭中發展得越來越好，港人對內地旅客的交流與服務「完全把內地人當作一家人」，令他深感親切。他又提到，公司已在香港落戶投資，認為香港文化、海邊城市氣候及「港人治港」的包容性均具吸引力，香港在內地連接國際亦起到重要橋樑作用，協助公司業務拓展至歐洲、美洲。

楊小姐料投注1000至5000元

來自浙江的楊小姐首次到訪馬場，她表示，此行主要旅行及探訪在港大讀博士的朋友，藉機體驗香港賽馬文化，預計會投注1,000至5,000元。她稱，透過社交平台了解到賽馬在香港十分流行，適逢回歸29周年，能夠親身參與「非常榮幸」，開場表演的唱國歌更令她「特別感動」，感受到團結力量，「雖然是一國兩制，但是還是能覺得大家是一家人，說著同樣的語言，非常非常熱愛國家，特別想要慶祝這個偉大的日子。 」

她形容，馬場氣氛熱鬧，許多年輕人拍照打卡，又會傾向用手機投注和觀看比賽，與傳統印象中「年紀稍為大些的拿着卡片」形成對比。她亦參加了場內新設的娛樂項目，包括密室逃脫、飲涼茶及模擬騎馬遊戲，認為「非常能吸引年輕人」。她透露，是次旅行共消費約1.7萬元，主要用於購物及美食，並購買眼鏡及精品手袋，又讚賞香港購物免稅、匯率相對便宜，美食非常多，「如果不加購物的話，還是比較物美價廉的」，加上現時支付方式越來越便利，普通話交流亦很暢通，「包容度非常高」。

黃生黃太：對馬場改觀 原來好多嘢睇

從鑽石山前來的市民黃生黃太表示，平日一年僅會來一兩次，今次主要因為可以免費入場，加上天氣炎熱不想北上，遂決定入場感受氣氛同消遣。黃太稱，今次發現除了觀看賽事外，馬場有「好多嘢睇」，有不少未曾到訪的展覽和歌手表演，感覺相當新鮮，亦對馬場改觀「原來咁多嘢唔同咗」，尤其每逢特別節日，如回歸、新年期間氣氛更熱鬧，令人相當投入。她笑言，自己下注三十元已輸掉兩場，但仍期待下一場能否「翻身」，也是小賭怡情。

今日共有11場賽事，首場賽事於4時開始，焦點賽事有「香港友好協進會盃」於下午5時開始、「香港回歸盃」於晚上6時開始及「粵港盃」則於晚上7時05分開始。律政司司長林定國、中聯辦副主任孫尚武及外交部駐港特派員公署副特派員李永勝為「香港回歸盃」頒獎。

記者：何姵妤

攝影：吳艷玲

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