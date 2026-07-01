滅鼠｜承辦商被指「養老鼠」交數 食環署 : 已即時要求糾正及發口頭警告 將嚴肅處理

食環署葵涌的外判滅鼠隊被指將每日收集到的部分活鼠，運到區內遊樂場的山邊以老鼠籠「飼養」，未有即時銷毀，被質疑是否涉「養老鼠」「交數」追KPI，食環署回覆指，該署接獲查詢後，憑當時掌握的資料及實地視察，發現承辦商不當存放老鼠籠，署方已即時要求承辦商糾正及向其發出口頭警告。該署亦已指令承辦商必須嚴格遵守合約規定，妥善存放相關物品，並停止在涉事地點存放老鼠籠及進行清潔和消毒。該署會繼續採取措施監察承辦商的表現。若確認有違反合約的情況，該署定必按合約規定嚴肅處理，杜絕任何違規或影響環境衞生的行為。

食環署: 無就滅鼠量設具體要求 如捕獲活鼠須按程序人道處置

食環署在與承辦商簽訂的合約中清楚訂明所需防治鼠患工作的服務範圍、工作要求和服務表現標準。承辦商須按合約規定向食環署提交每日工作計劃，並根據獲批核的工作計劃和指引執行防治鼠患工作，當中包括在適當地方施放毒鼠餌、設置捕鼠籠和填補鼠洞等，但沒有就滅鼠數量設定具體要求。此外，承辦商須妥善記錄相關工作詳情，包括捕獲活鼠和檢獲死鼠的數目、地點及處理方法，並向食環署提交書面報告和照片紀錄。如捕獲活鼠，承辦商須按既定程序妥善及人道地處置。

食環署強調，若發現承辦商有違反合約，定必嚴肅處理，杜絕任何違規或影響環境衞生的行為。資料圖片

食環署人員會透過分析鼠隻活動調查結果、鼠患黑點分布、鼠患投訴和捕獲活鼠及檢獲死鼠的數目等客觀數據，配合實地巡查、突擊檢查和查核工作紀錄等，監察承辦商的工作表現和成效。資料圖片

承辦商若違規 會警告、發失責通知書並扣月費

食環署人員會透過分析鼠隻活動調查結果、鼠患黑點分布、鼠患投訴和捕獲活鼠及檢獲死鼠的數目等客觀數據，配合實地巡查、突擊檢查和查核工作紀錄等，監察承辦商的工作表現和成效。如發現承辦商有違規、失責行為或沒有按照合約條文提供相關服務，食環署會採取跟進行動，包括發出口頭警告、書面警告及失責通知書並扣減服務月費，有關服務表現紀錄亦會影響投標者日後競投署方的合約。

