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世界盃2026︱德國荷蘭等勁旅爆冷淘汰 球衣店「出局價」氹球迷？一黑馬波衫最好賣...

社會
更新時間：20:34 2026-07-01 HKT
發佈時間：20:34 2026-07-01 HKT

美加墨世界盃正進行得如火如荼，目前（1日）已進入32強淘汰賽階段。然而，多支傳統勁旅如德國、荷蘭、烏拉圭相繼爆冷出局，令不少球迷大跌眼鏡。至於深受香港球迷喜歡的亞洲球隊日本，亦不敵巴西遺憾止步。本港有球衣專門店「食住個勢」，以「出局價」為噱頭促銷球衣，《星島頭條》記者致電其中一間球衣專門店，負責人指「出局價」的營銷策略非常成功，吸引到不少因售價昂貴而卻步的球迷搶購，希望能藉此撫慰一下他們愛隊出局的失望心情。

夏蘭特效應 挪威波衫好賣

本地球衣專門店「Directsoccer」負責人Hammer表示，今屆傳統強隊的波衫依然備受追捧，整體銷量與成本能「打個和」。不過令人驚喜的是，相隔28年再打入世界盃決賽圈、被譽為「黃金一代」的挪威隊，其波衫銷量竟跑出成為今屆「黑馬」。

Hammer指，挪威隊今年的波衫設計「有型」，同時受惠於曼城前鋒夏蘭特的球星效應，加上現場粉絲與球員所帶動、獨特的「維京」式熱血慶祝，成功感染不少客人，令他們願意選購。

「出局價」安慰球迷 負責人嘆：帶動銷量卻蝕本

面對多支傳統強隊黯然出局，Hammer坦言，推出「出局價」減價出售波衫，初衷是藉着出局的噱頭，安慰客人愛隊被淘汰的不快心情。他表示這個行銷策略非常成功，原本店內有大量現貨的德國、荷蘭及韓國波衫，都因為「出局價」的折扣，成功吸引大批原本因原價昂貴而不捨得買的球迷搶購。

被問及未來若再有強隊出局，會否繼續推出「出局價」優惠，Hammer指若有強隊落馬仍會延續，但他亦無奈直言內心不太希望這情況發生，因為特價發售雖然提升了波衫銷量，但實際上卻會令店舖蝕錢，對整體生意而言並非有利。

舉例來說，德國2026年主場球迷版球衣原價$699，店舖「出局價」只需$499；荷蘭 2026 作客球迷版球衣原價$699，店舖「出局價」淨衫只需$399；南韓 2026 作客球迷版球衣原價$699；店舖「出局價」只需$399。

記者：陳耀霆

 

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