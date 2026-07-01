回歸29周年｜M+及香港故宮博物館免費開放 市民入場感受藝術文化氣息

今日為香港特別行政區成立29周年，西九文化區兩間博物館——香港故宮文化博物館及M+博物館推出免費開放活動，吸引大批市民一家大小入場參觀。現場氣氛熱鬧，有小朋友表示展覽有助增進對藝術文化的認識；惟故宮免費門票今早即告額滿，不少有意入場的市民坦言，若需付費將未必考慮進場。

香港故宮宣布所有免費門票全數預約完畢

故宮文化博物館須提前網上預約，M+博物館則毋須預約，惟免費開放範圍不涵蓋近日開幕的特別展覽。今早故宮館方發出聲明，宣布所有免費門票已全數預約完畢。

《星島頭條》記者現場所見，柯士甸站前往西九文化區的專線小巴有大批市民在烈日下大排長龍，兩間博物館均人頭湧湧。市民Wing偕女兒Hannah及另一親友家庭共七人，憑免費門票參觀故宮。她表示，6月12日上午10時準時登入系統搶票，成功取得所有人名額，受訪時正準備入場觀看埃及展。她稱此行旨在讓女兒多認識不同文化，平日若遇下雨天，亦會帶女兒到博物館參觀。

年僅8歲的Hannah與9歲的Jasmine表示，此前對埃及文化認識不多，今日特意前來觀賞新展覽。兩人亦知道今日為回歸紀念日，感到放假氣氛開心熱鬧。Wing則指，優惠雖非外出主因，但確實提升了出遊意欲。

梁生梁太一家四口今日第二次到訪M+博物館。梁太表示體驗不俗，人潮未如預期擁擠，參觀過程舒適，期望子女能從中增進對藝術的認識。兩名兒子Joseph及Jacob認為展覽精彩，參觀後對文化事物產生更大興趣。

市民 : 若需付費未必入場

吳生吳太則帶同兩名兒子鋒鋒及諾諾首次到訪M+。他們原計劃前往故宮，惟得悉免費門票已額滿後，吳太笑言若需付費便未必入場，或改到海邊遊玩，因小朋友年紀尚小，未必能理解展覽內容。

來自內地的吳同學及王同學現於香港就讀，二人原打算同日參觀兩館，得知故宮門票已額滿後，考慮改為付費參觀M+特別展覽。吳小姐表示，雖部分展品未能完全理解，但仍感受到藝術薰陶，整體體驗滿意。王小姐則指，免費入場雖能提升意欲，但主要仍視乎展覽內容有否更新，否則不會專程到訪。她透露平均每半年到訪西九約三次，平日亦喜歡在戶外草地散步野餐。談及回歸氣氛，她認為相當熱鬧，感受到社會對這日的重視。

大讚本地美食「世界一級棒」

移居澳洲的華人Louis近日訪港，與居港友人Amy同遊西九。Amy笑言，今日適逢七一，特意前來。她表示平日工作繁忙，較少到訪西九，若日後多辦免費開放日會更常來，但強調時間仍為主要考量。

兩人已參觀M+，其後才得悉故宮免費名額已滿。Louis坦言略有失望，會視乎現場票價再決定是否入場。他盛讚香港「處處是風景」，依然無愧「東方之珠」美譽。他憶述三十年前曾訪港，認為香港今昔變化不大，依舊文明現代，更大讚本地美食「世界一級棒」，雖下周離港，但表明日後會頻繁來港。

記者：周育瑩

攝影 : 汪旭峰