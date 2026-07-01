回歸29周年｜信和集團商場旗海飄揚慶祝 巨型扭蛋機現人龍 直播睇世界盃派送Switch 2

今日（1日）為香港特別行政區成立29周年，信和集團旗下多個商場同步推出慶祝活動，並於旗下數十個物業懸掛數以千計的國旗及區旗，為全城注入喜慶氛圍。各商場特設的「超巨型扭蛋機」大受歡迎，全日派發逾萬份禮品。並且適逢國際足球盛事，商場舉辦的睇波派對更送出人氣遊戲機及模型，吸引大批市民一家大小到場同樂，節日氣氛濃厚。

巨型扭蛋機派逾萬禮品

信和集團旗下商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及利東街，今日同步舉行慶祝活動。當中奧海城、屯門市廣場及荃新天地人潮尤為洶湧，特設的巨型扭蛋機成為全城焦點，排隊參與的市民絡繹不絕。活動合共派發逾萬份精選禮品，包括人氣零食及飲品，現場市民面上掛滿笑容，為社區傳遞幸福感。

直播足球盛事 葉鴻輝三代同堂睇波

適逢國際足球盛事正進行得如火如荼，奧海城、屯門市廣場及荃新天地提供免費足本直播賽事。奧海城及屯門市廣場分別設有430吋及540吋巨型大電視與人造草地，各自吸引逾千名及五百名球迷到場觀戰，氣氛熱烈猶如置身現場。

在7月1日早場的睇波派對將氣氛推至頂點，奧海城大派Nintendo Switch 2主機予幸運球迷，屯門市廣場則送出LEGO®足球模型，現場歡呼聲此起彼落。此外，香港足球先生葉鴻輝「英雄輝」更三代同堂，與同為忠實球迷的父親及4歲兒子，一同出席奧海城早晨親子睇波派對，分享足球傳承的動人故事，體現跨代共融的足球精神，場面溫馨感人。

暑假推多重購物獎賞

為與市民共享節日喜悅，信和集團於暑假期間推出多重購物獎賞。市民透過S+ REWARDS、HKT ARLens、AlipayHK應用程式及HK01會員專區，即有機會領取高達120港元商場現金券，同時可享有超過200項豐富商戶優惠，讓大眾盡情消費。