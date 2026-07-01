回歸29周年︱啟德體育園首辦7.1升旗活動 近300政商界嘉賓及社區領袖出席 氣氛熱鬧 

為慶祝香港特別行政區成立29周年，啟德體育園今日（7月1日）特別舉辦自開幕以來首個慶祝七一回歸的升旗活動，近300位政商界嘉賓及社區領袖蒞臨出席，大批市民及遊客亦到場參與，共同見證莊嚴時刻，共慶回歸。體育園同場精心安排多個運動體驗坊，讓市民感受運動的樂趣，在熱鬧歡樂的氛圍中共度這個別具意義的日子。

場面肅穆莊嚴 深深感染在場人士

2026年標誌著香港特別行政區成立29周年，同時亦是國家第十五個五年規劃的開局之年，別具意義。體育園特別於中央廣場舉行升旗儀式，場面莊嚴。出席嘉賓包括文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌、首席助理秘書長（體育及康樂）馮品聰；九龍城民政事務專員蔣志豪；中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室九龍工作部處長林金輝；香港警務處東九龍總區指揮官謝翠恩；周大福企業對外事務總監陸偉棋；啟德體育園有限公司行政總裁金民豪、副行政總裁湯錦偉，以及啟德體育園合作夥伴和體育界代表。現場亦有大批市民一早到達，等候觀賞莊嚴的升旗儀式。

儀式在司儀宣布下正式展開，全體嘉賓肅立。香港青少年軍總會儀仗隊以整齊步伐，昂揚挺拔進場，保良局林文燦英文小學學生現場獻唱國歌，全體嘉賓齊聲高唱。隨著國歌奏響，升旗手莊嚴揮臂，中華人民共和國國旗與香港特別行政區區旗徐徐升起，氣氛肅穆而莊嚴，深深感染在場人士。

啟德體育園行政總裁金民豪表示：「我們很高興在啟德體育園與市民一同參與升旗儀式，分享香港特別行政區成立29周年的喜悅，見證這個具象徵意義的重要時刻。啟德體育園將全力支持特區政府編制第一個五年發展規劃，推動體育與盛事發展，深化『體育＋旅遊』及『盛事＋旅遊』協同效益，為香港注入更強動能。」

多元運動體驗 凝聚社區歡樂氣氛

升旗儀式後，體育園於中央廣場設置多個免費運動體驗坊，包括劍擊、網球、空手道、排球及筋膜伸展棍，吸引大批市民一家大小踴躍參與。多位出席嘉賓及運動員亦親身與市民互動交流，一同體驗運動，現場氣氛熱烈。

有家長表示，特意帶同子女到場參與活動，既可一同慶祝回歸，亦讓小朋友接觸不同運動，寓教於樂。亦有市民指出，受惠於主場館停車場提供免費泊車優惠，以及啟德零售館推出「票尾優惠」活動，特意到場參與升旗儀式，並順道用餐及購物。

此外，體育園亦特別設置攤位，向已登記成為「啟德體育園之友」的會員免費派發雪糕及冰凍飲品，為會員送上夏日清涼，在熾熱氣氛中共享喜悅。

