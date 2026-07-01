71慶回歸餐飲優惠2026｜大批市民外出消費食肆排長龍 市民笑稱好抵：「多啲咁嘅節日就好啦」

為慶祝香港特別行政區回歸祖國29周年，今年有超過3,000間食肆及商戶參與「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」，推出各式各樣的折扣、特價套餐及限定優惠，與市民大眾一同慶祝。《星島頭條》記者今午（1日）走訪沙田一商場，見大批市民外出消費，氣氛熱鬧，亦有不少食肆配合活動推出各款優惠套餐，並提供限定折扣「71折」。

周女士：有優惠會考慮多些外出

剛吃完午飯的市民周女士表示，在早幾日得知有「7.1優惠」，故外出消費，坦言今頓午飯價錢「好抵」，打了折扣後價錢在100元內，平日大約要100多元，除了有七一優惠，亦有長者咭減兩蚊和免加一。她又笑言「多啲咁嘅節日就好啦！」若有優惠會考慮多些外出，下午則會到大會堂看表演，今晚也有計劃外出吃飯。

江蘇旅客：無論吃還是購物都划算很多

來自江蘇的旅客冷先生指，今日是與朋友來港遊玩的第5天，正好多間食肆及商戶推出折扣，便把握機會品嚐多款特色美食，對比前幾天，今日「無論吃還是購物都划算很多」，雖然要排隊，但預計不會排太久。

他提到，這次行程主要是趁着71回歸，體驗香港的文化和傳統，早上更特意觀看了升旗儀式，並計劃下午到訪馬場，形容首次心情期待亦新鮮，雖然不打算下注，但希望可以入場感受一下氣氛，「因為正好網上說有慶祝的開幕式，所以打算去見識一下，也很期待。」此行消費約兩、三千港幣，購買了藥品、衣服及鞋子，他大讚，香港的商品「不錯」，平日家人亦十分喜歡，加上節日折扣「特別多」。

孫女士趁七一優惠豪食燒鵝腿飯

住在沙田區的孫女士與家人一同外出吃飯。她稱每年都會在7月1日外出吃飯，享用優惠折扣。她表示，平日該餐廳人流不多，但「今天特別多人」，午飯時間排了半小時，「而家已經排到第二個，都好快」。她笑言，平時很少吃價錢約98元的燒鵝腿飯，但因七一優惠便打算點來吃。至於下午並未有其他安排，因為媽媽不方便行太久。

來自深圳的旅客甘小姐趁着女兒放假來港快閃一天，她表示，平日不常來香港，小朋友也很久沒有過來，為避開暑假人流，提早帶女兒四處「行一行、食啲好嘢」，又笑言美食選擇太多「有選擇困難症」，目標是盡量不選擇連鎖店舖、茶餐廳等，想尋找一些香港特色的美食。

記者：何姵妤 攝影：吳艷玲

