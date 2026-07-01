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麥當勞McGriddles朱古力楓糖班戟漢堡3日全日限定發售 有網民排隊買包等個半鐘 有網民「等唔切」將套餐送人

社會
更新時間：13:36 2026-07-01 HKT
發佈時間：13:36 2026-07-01 HKT

日本麥當勞人氣班戟漢堡McGriddles前年在港開售，一度引起熱潮，有分店在開售當日中午已告售罄。事隔兩年，麥當勞推出由本港研發、全球首推朱古力McGriddles（朱古力班戟），並於7月1至3日全日供應「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」及「鴛鴦班戟早晨套餐」。兩款新推出產品大受市民歡迎，有網民在社交平台發文，指自己排了1小時才能買到，亦有「落完單過咗十幾分鐘落到去都仲差成百個冧巴」，最終和該個套餐「緣慳一面」，因「等唔切」要將套餐送給有緣人。

有網民在社交平台Threads 發文，大呻排隊買新包的經歷。有網民表示，今早一早已下單買「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」，但排了1小時才能買到，「周圍嘅同伴已經開始講『我足足等咗一個鐘』」，並「祝大家依3日可以15分鐘內拎到自己個餐」；亦有網民指在應用程式下單後，但仍然要等150個號碼，到「完場取得時已等了1個半小時」。

不過亦有網民指整個購買過程順暢，雖然發現麥當勞店內人頭湧湧，但只是等了半個鐘便可取餐，亦有等10分鐘就已經可以取餐，「完全冇網上啲人話等一個幾兩個鐘咁誇張」。

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