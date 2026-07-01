打風｜天文台：一個熱帶氣旋似乎在形成中 料今日進入南海中南部

天文台昨日(30日)預料，現時位於菲律賓附近的低壓區會在未來一兩日於南海中南部逐漸發展為熱帶氣旋，在本周後期大致移向海南島至北部灣一帶。天文台今日(7月1日)預料位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台預料星期五(3日)風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪。

廣闊低壓槽在本周中後期影響南海至菲律賓一帶

天文台在昨日發布題為《本周後期南海熱帶氣旋活動前瞻》的天氣隨筆，指一道廣闊低壓槽會在本周中後期影響南海至菲律賓一帶，而低壓槽上可能有低壓系統發展。從衛星雲圖可見，現時一個低壓區位於菲律賓附近，並為該區帶來不穩定天氣。預料這個低壓區會在今日(7月1日)進入南海中南部。

熱帶氣旋大致移向海南島至北部灣一帶

天文台預料現時南海的海水溫度較高，有利熱帶氣旋形成。若該區的風切變較弱及高層輻散較強，則會更有利該低壓區的發展。現時不同電腦模式之間對此低壓區的發展速度及環流大小仍存在分歧，例如人工智能電腦模式「風烏」預料該低壓區發展速度較快，環流較大。相反，美國電腦模式顯示低壓區初期發展速度較慢，其環流較為細小。另外仍有小部分模式，例如日本電腦模式，則預計該低壓區未能發展為熱帶氣旋。

天文台又稱，現時大部分電腦模式預計，廣闊低壓槽上的熱帶氣旋會在本周後期隨著副熱帶高壓脊的外圍引導氣流大致移向海南島至北部灣一帶，隨後登陸及移入內陸，與本港保持一定距離。不過，電腦預報模式對於該熱帶氣旋的路徑預測仍存在不確定性。假如副熱帶高壓脊較弱，該熱帶氣旋有機會靠近廣東西部沿岸至海南島以東。

周五起風勢增強 部分高地可能短暫吹烈風

最後，天文台預料本港星期五風勢增強，離岸及高地間中吹強風，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。預料該熱帶氣旋會在周末期間於華南西部沿岸登陸，屆時本港天氣將轉為受東南季候風主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及雷暴。市民請留意天文台的最新天氣消息，進行戶外特別是水上活動的市民要時刻留意天氣變化，注意安全。

