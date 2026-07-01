公屋加租丨公屋聯會認為加幅溫和影響不大 梁子穎關注居民收入降或要節衣縮食

房屋局完成每兩年一次的公屋租金檢討，按可加可減機制擬加租2.04%，若房委會通過，將於10月1日生效。公屋聯會總幹事招國偉，及房委會資助房屋小組委員會委員梁子穎均認為建議加幅屬溫和水平，但梁子穎擔憂，居民收入增長追不上租金及生活開支的升幅，會促使居民進一步節衣縮食。

倡通脹及居民支出納入機制

政府考慮到當前的社會經濟狀況、租金增幅、對公屋租戶的影響以及房委會的財政狀況，故不建議向公屋租戶提供特別寬免措施。招國偉今早（7月1日）在電台節目表示，今次建議的加幅屬溫和水平。他回顧過往檢討，指出曾經有加幅達到10%的封頂上限；亦有在2022年疫情經濟疲弱期間，因經濟考量，加幅僅是1.17%，更獲提供首12個月的額外租金寬免。他認為當前經濟已無疫情時般困難，加上今次加幅不高，相信這是政府不建議提供特別寬免的考量點。

對於市民擔心加租連同交通、食物等生活成本上升會構成壓力。招國偉指出，現時房委會設有租金援助計劃，符合入息要求的基層或長者家庭可申請減免一半或四分一租金。他認為現有機制已發揮精準支援的功能，但他同意目前僅按入息比對的機制存在少許滯後。他建議政府未來可考慮將通脹及居民的支出部分納入方程式計算，讓租金調整更貼近市民的實際生活需要。

建議放寬並簡化申請程序

梁子穎在同一節目上亦表示，今次加幅屬溫和，是在歷年調升中屬於較低水平。不過他對數據背後的趨勢表示隱憂，若對比歷史數據，公屋住戶的收入增幅實呈下跌趨勢，而租金增幅則呈上升趨勢。他引述數據指出，公屋居民的租金與入息比例一度回落後，今次已回升至9.97%。

他擔憂，收入增長追不上租金及生活開支的升幅，正正反映出問題，會否促使居民進一步節衣縮食，進而影響香港整體的消費與經濟環境。他呼籲政府應在交通如港鐵、巴士、小巴及其他公共收費上作適當調節，以減輕基層生活負擔。

針對如何精準幫助有需要的弱勢住戶，梁子穎認為，房委會現時對租金援助計劃的宣傳力度依然不足，必須進一步加大推廣。此外，現時租金援助較繁複，審批亦需時數月才有結果。他建議房委會放寬並簡化申請程序，容許面臨即時收入下降或失業的住戶預早申請，以便更即時向困難家庭提供經濟安全網。

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