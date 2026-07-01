天文台：會在明早發出一號戒備信號 南海中南部熱帶低氣壓形成

天文台表示，位於南海中南部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料會在今日（7月1日）稍後進入本港800公里範圍內，天文台會在明早（7月2日）發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在明日及星期五（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。

受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。市民請留意天文台的最新天氣消息，若進行戶外活動，尤其是水上活動時，更要時刻留意天氣變化，注意安全。

分區氣溫

九天天氣預報

副熱帶高壓脊會在今明兩日為中國東南沿岸帶來酷熱的天氣。而現時位於菲律賓附近的低壓區會在今明兩日於南海中南部逐漸發展為熱帶氣旋，但其強度存在變數。預料該熱帶氣旋會在本週後期大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。受活躍偏南氣流影響，週末至下週初廣東沿岸風勢仍然頗大，間中有驟雨及雷暴。