管協辦環球創新日成立「全民AI培訓中心」 應家柏：配合國家雙軌戰略目標

香港管理專業協會今日（30日）舉辦第三屆「環球創新日」，吸引逾1,600人出席。香港管理專業協會主席應家柏更在活動上宣布成立「HKMA全民AI培訓中心」，突顯管協致力培育商業領袖提升AI能力的決心，以配合國家「人工智能 + 行業」及「全員AI培訓」的雙軌戰略目標。同場亦頒發「環球創新大獎」，表彰在創科領域表現傑出的本地及海內外企業，全面推動本港創科生態發展。

成立全民AI培訓中心 推動雙軌戰略

香港管理專業協會第三屆「2026 環球創新日」今日假香港會議展覽中心舉行，吸引逾 1,600名創新者、政策制定者及商界領袖等代表參加。活動特別邀請到香港科技園公司董事會主席查毅超擔任主禮嘉賓。

管協主席應家柏在致辭時指出，此活動已發展成為吸引超過3,000名參與者建立聯繫與拓展合作的標誌性平台。應家柏亦宣布「HKMA 全民 AI 培訓中心」正式成立，以配合國家「人工智能 + 行業」及「全員 AI 培訓」的雙軌戰略目標。

六大範疇培育AI人才 創新高峰會探討科技實踐

為配合日益增長的 AI 應用需求，該中心建立了系統化的學習路徑，涵蓋以 AI 驅動決策、以 AI 高效協作、以 AI 開發與構建、以 AI 賦能專業、以 AI 分析趨勢及以 AI 生成創作等六大範疇。HKMA 全民 AI 培訓中心督導委員會主席車品覺表示，中心致力提升全港經濟能力，壯大香港的 AI 人才庫並協助企業加速轉型。「HKMA/HKT 環球創新獎」籌委會成員主席李惠光亦提及，今年獎項共收到約300份參賽作品，中小企業組別大幅增長兩成四，反映創新已成為企業戰略重心。下午的創新高峰會則由多位業界領袖就數字資產與人工智能等主題展開深入討論與多場專題會議。

碇點金融行政總裁馬飛以及香港電訊有限公司數位業務行政總裁梁海儀以「數字資產的未來」為題的爐邊對話揭開序幕。

創新科技及工業局局長孫東向所有得獎者和入圍企業致以祝賀，並讚揚其成就證明了香港人才與企業胸懷壯志、務實創新的精神。

下午為頒獎典禮暨由引進重點企業辦公室支持的創新高峰會，由碇點金融行政總裁馬飛以及香港電訊有限公司數位業務行政總裁梁海儀以「數字資產的未來」為題的爐邊對話揭開序幕。隨後舉行的四場人工智能專題分組會議圍繞協同智能、可持續發展、科創產業生態系統，以及人工智能工具等主題

環球創新大獎揭曉 表彰傑出創科企業

全日活動的壓軸高潮為頒獎典禮，並由創新科技及工業局局長孫東擔任主禮嘉賓。孫東指出，特區政府近年在創科基礎設施及人才培育等方面投入大量資源，期望在「十五五」規劃下將香港定位為國際創科中心。他最後向所有得獎者和入圍企業致以祝賀，並讚揚其成就證明了香港人才與企業胸懷壯志、務實創新的精神。

大會同場公佈「HKMA/HKT 環球創新大獎 2025/26」得獎名單。其中，上海西井科技股份有限公司榮獲大型機構「HKT 年度創新大獎」；Absolute Pure EnviroSci Limited 榮獲中小型機構「HKT 年度創新大獎」；而 C2iTech Limited 則奪得「HKT 年度初創之星大獎」，表揚其在創新領域的卓越成就。