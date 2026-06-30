大律師公會辦涉外律師座談會 王永愷﹕國際調解院及國際商事法庭相輔相承

香港大律師公會今早（30日）應中華全國律師協會及北京大學法學院邀請，為首屆「涉外律師香港培訓班」的60名律師學員舉行座談會，介紹香港普通法制度及大律師專業，公會名譽秘書及財政王永愷資深大律師表示，2024年內地與香港建立民商事相互認可和執行裁決的安排後，涉外法律服務的需求不斷增加，他指香港司法制度成熟穩健，法律服務經驗豐富，隨着國際調解院落成，加上司法機構宣布成立香港國際商事法庭，將發揮相輔相承的作用，持續提升香港作為國際法律樞紐的核心競爭力。

王永愷在座談會後表示，大律師與內地律師之間，在涉外法律服務的交流，比起公會向內地法律學生授課更深入、更專業及技術性，更能直接與內地的同業探討及交流雙方在實際執業時，遇上的情況及行業新趨勢。王永愷表示，這種專業的涉外法律服務交流，將會令內地及本港的律師行業，攜手再進一步提升有關的法律服務水平。

左起：林定韻資深大律師、王永愷資深大律師及周廷勵大律師，獲北大法學院國內合作辦公室副主任師瑾(右)贈送紀念品。

大律師公會名譽秘書及財政王永愷資深大律師(左)向中華全國律師協會秘書處港澳台事務部的楊倩(右)致送公會最新出版刊物《聲》(Voices)。

大律師轉聘制度維持獨立性

來自全國廿九個省市、超過六十名涉外律師上星期六抵港後，展開一星期培訓行程。大律師公會應邀舉辦以英文進行的座談會。王永愷先向學員介紹大律師的轉聘制度及行業自我規管，以維持獨立性。他又指大律師除了執業之外，亦會獲邀擔任暫委法官，以及法定機構的委員，支援不同機構，提供法律意見，發揮作長，貢獻社會。

不少大律師同時熟悉競爭法和仲裁法

公會執委會委員兼競爭法專業委員會聯席主席林定韻資深大律師，以跨境爭議解決為題分享，她指出仲裁個案在不同地區也有機會涉及競爭法，香港作為一國兩制下唯一的普通法司法管轄區，加上內地與香港建立仲裁互認及執行機制，愈來愈多內地企業選擇香港作為中立的仲裁地，她又指香港不少大律師同時熟悉競爭法和仲裁法，這種專業優勢令香港成為內地企業在面對涉外爭議時的首選。而身兼公會內地事務常委員及家事法專業委員會委員的周廷勵大律師，引用數據指香港與內地的跨境婚姻、以及離婚數目均有上升趨勢，她為學員解構香港的家事法程序，並提到兩地法院已相互承認和執行相關的離婚判令。

左起：林定韻資深大律師、王永愷資深大律師及周廷勵大律師。

香港大律師公會為首屆「涉外律師香港培訓班」的學員舉行英文座談會。

培訓班在剛過去的星期日舉行開班儀式，律政司副司長張國鈞博士、中華全國律師協會會長高子程、香港大律師公會主席毛樂禮等等分別出席並致辭。

本屆培訓班已於剛過去的星期日順利舉行開班儀式，多位法律界重量級同儕均有出席，包括律政司副司長張國鈞博士、中華全國律師協會會長高子程，以及香港大律師公會主席毛樂禮等人，眾人均分別在儀式上致辭，為雙邊法律人才的交流揭開序幕。