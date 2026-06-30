海洋公園「大熊貓生日大派對」登場 六隻壽星齊慶祝 家姐細佬迎兩歲生日

海洋公園為慶祝園內6隻大熊貓生日，於6月26日至8月31日舉辦「玩轉夏日大熊貓生日大派對」。大熊貓龍鳳胎「家姐」加加和「細佬」得得即將迎來兩歲生日，與同樣是8月壽星的媽媽盈盈和爸爸樂樂，連同人氣高企的6月之星安安和可可，與大家一齊慶祝。公園帶來一系列大熊貓主題活動，包括大熊貓生活點滴、大熊貓粉絲應援交流區、Panda Friends萌友專區，以及Panda Friends慶生玩水大本營等。園內亦設有大量打卡熱點、互動遊戲與期間限定表演。

Panda Friends雕塑大曬冷

為慶祝6隻大熊貓壽星的生日，公園將特別打造專屬的「大熊貓粉絲應援交流區」，大家可以帶上自己親手製作或珍藏的應援小物，自由交換心得、互相打氣。公園正門亦已變成Panda Friends大熊貓生日倒數現場，觀眾可與加加和得得的兩歲生日大蛋糕裝置打卡，再到這對孖寶與父母盈盈、樂樂的生日倒數日曆前留影。夢幻水都人工湖和海濱禮品廊前還設有生日限定的打卡裝置。

位於百草生態徑的「Panda Friends萌友專區」提供沉浸式的大熊貓打卡體驗，超過60個Panda Friends雕塑一次過登場，變身成可愛的生態探險家，並以公園標誌的海馬山為背景，與旅客一起探索奇趣大自然。

珍貴片段重溫雙胞胎成長之旅

加加和得得兩年來「暴風式成長」，安安和可可亦已熟習公園的生活環境。「大熊貓生活點滴」輯錄了一系列珍貴片段，於香港賽馬會四川奇珍館外讓大眾重溫龍鳳胎的成長之旅，還有榮升爸媽的樂樂與盈盈，及其他大熊貓成員不同階段的可愛模樣。

海洋公園主席龐建貽表示，夏天是大熊貓生日季節，邀請市民一起加入今年的慶祝活動，學習可持續發展的保育信息。他指，大熊貓為香港帶來歡樂，提升本港國際知名度，園方會持續參與大熊貓保育工作，期望推廣相關議題，並帶動園區人流。另外，園區預計明年推出全新大熊貓展館，以配合加加和得得3歲後的生活。

關於政府正式暫停對海洋公園保育教育工作的每年2.8億元資助，龐建貽感謝政府過去連續4年的資助，又希望接下來社會各界能幫忙延續保育教育工作。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰