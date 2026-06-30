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路政署簽署青龍大橋設計合約 首建雙程四線跨海大橋融合「HK」地標及旅遊

社會
更新時間：17:18 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:18 2026-06-30 HKT

路政署今日(30日)與奧雅納—莫特麥克唐納顧問聯營公司簽署青龍大橋設計及建造顧問合約，正式展開大橋建造的準備工作。作為十一號幹線南端項目的青龍大橋，將成為本港首座雙程四線跨海大橋，主跨度達1.3公里。大橋外觀融合「HK」標誌，並計劃引入「大橋旅遊」概念，期望打造成為香港新地標。

配合北部都會區發展 首建雙程四線跨海大橋

為配合北部都會區（包括新界西北的洪水橋／厦村新發展區以及元朗南新發展區）發展所帶來的南北向交通需求，以加強北部都會區與維港都會區的連繫，路政署正積極推展十一號幹線項目。當局按照「全盤規劃，分段推展」的方針，率先展開十一號幹線南端的青龍大橋工程項目設計及建造顧問合約。

青龍大橋將會是全港首座雙程四線的跨海大橋，其主跨度長約1.3公里，將跨越下棚航道，並連接青龍頭交匯處和北大嶼山交匯處。

紓緩屯門公路擠塞 融合「HK」外觀與大橋旅遊

路政署發言人表示，十一號幹線南端的青龍大橋可以分流屯門公路（深井段）及汀九橋的車流，有效紓緩該區的交通壓力，並能提升本港整體路網的韌性與應變能力。

在建築美學上，青龍大橋的外觀設計十分獨特。因應機場高度限制，大橋採用了「高低塔」及「主跨不對稱」的懸索橋樑方案，使其能自然融合附近的環境。大橋的橋身特別採用「H」字型塔身，並配合橋塔的「K」字型橫架，兩者相輔相成，形成象徵「HK - Hong Kong」香港的標誌性設計。

同時，政府亦會研究在項目中引入「大橋旅遊」概念，例如開放橋面或橋底、設置觀光設施等。當局相信此舉可讓大橋成為香港全新的標誌性地標，並成為吸引旅客參觀及「打卡」的熱點。

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