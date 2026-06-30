認清《星島頭條》社交媒體帳號 慎防偽冒免損失
更新時間：17:11 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:11 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:11 2026-06-30 HKT
星島頭條（下稱「本網」）近日留意到社交平台上出現自稱「星島娛樂」的偽冒帳號，有關帳號假借本網商標、品牌聲譽牟利，相關行為明顯違法，且已嚴重侵害本網合法權益，本網已採取行動檢舉該偽冒帳號及保留一切追究權利。
為以正視聽，現列明本網現有的「星島頭條」及「星島娛樂」社交媒體帳號如下：
星島頭條fb專頁
https://www.facebook.com/stheadlinehk
星島頭條IG
https://www.instagram.com/singtaoheadline
星島頭條Threads
https://www.threads.com/@singtaoheadline
星島頭條WhatsApp頻道
https://whatsapp.com/channel/0029VaBGIocJuyACO65tea3x
星島頭條YouTube
https://www.youtube.com/@SingTaoHeadline
星島娛樂fb專頁
https://www.facebook.com/singtaoentertainment
星島娛樂IG
https://www.instagram.com/singtaoentertainment
星島娛樂Threads
https://www.threads.com/@singtaoentertainment
本網提醒公眾提高警覺，切勿輕信、關注或轉發有關偽冒帳號發布之資訊，避免蒙受損失。
星島頭條
最Hit
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福 老婆顏值爆燈成焦點
20小時前