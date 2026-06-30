認清《星島頭條》社交媒體帳號 慎防偽冒免損失

星島頭條（下稱「本網」）近日留意到社交平台上出現自稱「星島娛樂」的偽冒帳號，有關帳號假借本網商標、品牌聲譽牟利，相關行為明顯違法，且已嚴重侵害本網合法權益，本網已採取行動檢舉該偽冒帳號及保留一切追究權利。



為以正視聽，現列明本網現有的「星島頭條」及「星島娛樂」社交媒體帳號如下：



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本網提醒公眾提高警覺，切勿輕信、關注或轉發有關偽冒帳號發布之資訊，避免蒙受損失。

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