JPEX案｜再有苦主入稟區院 向JPEX註冊公司、Coingaroo總經理趙敬賢等追討60萬港元

加密貨幣交易平台JPEX疑無牌經營，一名投資者指出席林作講座後，相信JPEX可信遂開戶並投資約60萬港元。JPEX被捲入風波後，該投資者發現帳戶內的資產在未獲授權下被轉移。她入稟區域法院，向JPEX在香港及澳洲註冊的公司、場外交易所Coingaroo總經理趙敬賢及相關人等，追討逾7萬泰達幣或60萬港元。根據司法機構網站，本案暫無聆訊排期。

原告為KWONG CHING MAN；6名被告依次為JPEX在澳洲的註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform PTY Ltd」、JPEX在港註冊公司「WEB3.0 Technical Support Limited」、2個加密貨幣錢包地址持有人、時任場外交易所「Coingaroo」總經理趙敬賢（CHIU KING YIN FELIX）及任何實施、協助、參與計劃，導致原告將資產轉移給上述6名被告的人士。

入稟狀指，JPEX於2021年開始在香港透過廣告，及林作等網紅或名人推廣JPEX的可信性、穩定性及獲利能力。原告除了在社交平台上追蹤林作及出席講座外，亦有到「Coingaroo」門市與趙敬賢交流有關投資的細節等。

收自稱JPEX「專責小組」聯絡 要求提供用户資料

原告因此相信JPEX 是持牌及安全的投資及交易平台，於2023年8月開設 JPEX 的帳戶。截至同年9月16日，原告共從眾被告購入值約60萬港元的加密貨幣，帳戶帳面顯示為77,683.93個 USDT。

證監會於2023 年9月警告指JPEX 無牌經營，JPEX隨即調高用戶提取資產的收費，並要求需申請才可優先提取。原告曾收到自稱JPEX「專責小組」的聯絡，要求她提供用户資料等，原告懷疑受騙故拒絕。

發現在未授權下錢包內USDT 幾乎全遭轉走

原告其後發現在她不知情及未授權下，她存入錢包的USDT幾乎全部遭轉走至不知名加密貨幣錢包，錢包內沒有任何餘額，亦從未存放任何USTD、JPC或BTC。

證監會再發警告後，JPEX 稱經大部分用戶投票，將推行一個分紅方案，在未獲原告同意下將錢包帳面顯示的所有BTC及USDT轉換成 JPC。但由於JPEX暫停交易，JPC在交易所不流通，所有JPC和JPP實際上毫無價值。

原告認為6名被告違反受託人責任，入稟要求被告支付原告以信託方式存入的77,683.93個USDT，或相應賠償；原告另提出替代方案，當作原告向趙敬賢支付60萬港元，但沒獲取應得的77,683.93個 USDT，要求趙敬賢歸還60萬港元。

案件編號：DCCJ 3285/2026

法庭記者：雷璟怡

