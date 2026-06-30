「青島檢測、香港發證」初見成效 首批19產品獲「優質『正』印」認證

香港「優質『正』印」證書頒授儀式暨「青島優品」推介會今日（30日）順利舉行。活動由青島市政協指導，青港兩地多個部門聯合主辦，展示青港首創的「青島檢測、香港發證」跨境認證合作模式，首批12家青島企業共19個產品成功獲頒證書。認證旨在協助青島優質品牌對標國際標準，利用香港的國際網絡開拓海外市場。

助青島優質品牌開拓海外市場

青島市政協主席孟慶斌致辭時表示，自1993年青島啤酒在香港上市以來，兩地已有30多年合作歷史，雙方在經貿、產業及人員交流等方面建立了深厚聯繫。青島市產品質量檢驗研究院與香港標準及檢定中心（STC）簽署合作協議，首創「青島檢測、香港發證」的跨境認證合作模式。目前，已有12家企業的19個產品順利通過檢測認證。

孟慶斌期望，獲認證的企業能對標國際高標準，將質素優勢轉化為品牌優勢，積極拓展香港及海外市場。同時，雙方應持續拓展檢測能力的授權範圍，並探索在中醫藥領域的合作，助力更多青島企業走向國際。

岳毅：港願做青島企業國際化「合夥人」

前中銀香港副董事長兼總裁、青港合作聯席會香港方面召集人岳毅指出，國家「十五五」規劃明確提出要鞏固和提升香港作為國際金融、貿易、航運中心的作用，認為鞏固與提升的關鍵在於做強港口，並建立與國際接軌的海事保險、海事仲裁及船舶融資等一系列國際化通用專業服務，這與青島建設海洋大省、打造國際一流港口的目標高度契合。他強調，香港不僅願意擔任青島產品出海的「認證官」，更期望成為青島企業國際化的「合夥人」，並在航運、金融、科技及人才等領域深化互動。

530餘項檢測資質獲授權

青島市市場監督管理局副局長龍健指出，截至目前，雙方已獲授權檢測資質能力530餘項，涵蓋食品、電器及紡織等領域。通過聯合舉辦香港「優質『正』印」認證標準培訓，面向青島企業開展政策宣傳、講解與技術輔導，現已實現常態化運行。

龍健表示，「青島檢測、香港發證」模式依託青島質檢院的檢測能力和香港STC的國際化認證資源，讓企業無需跨境送檢，在青島本地即可完成全部流程，大幅縮短認證周期。當局已編制《青島企業申請香港「優質『正』印」認證服務指南》，下一步將持續優化一站式服務，並建立重點企業培育庫，對有出口意向、產品質素良好的企業開展「一對一」跟蹤輔導，幫助企業降低成本，讓更多青島優質產品便捷、高效地取得國際市場通行證。

記者、攝影：李健威