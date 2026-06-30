房屋局發布影片回顧四年工作 公營房屋建屋量增逾八成 何永賢：繼續為市民對美好生活的嚮往而奮鬥

房屋局回顧四年工作成果，透過提速提量等政策，令未來五年總體公營房屋建屋量增至19.6萬個單位，較本屆特區政府上任時增逾八成；而公屋綜合輪候時間亦由6.1年降至4.7年。當局並透過全速推進簡約公屋及修例打擊濫用公屋，全面優化本港房屋供應及屋邨管理質素。

公營房屋建屋量增逾八成 簡約公屋成解決劏房底氣

何永賢今日(30日)在社交平台上載影片，將房屋局的4年工作濃縮為一條6分50秒的影片，影片中指出政府以宏觀視野，全力提速、提量、提質、提效，大力增加公營房屋供應。連同簡約公屋在內，未來五年總體公營房屋建屋量預計約為 19.6萬個單位，較本屆特區政府上任時的五年期增加超過八成。公屋綜合輪候時間已由上任時的 6.1 年下降至 4.7 年，創下 8 年多以來最低紀錄，並有信心於本年度進一步下調至 4.5 年。

在簡約公屋方面，項目自 2023 年底首個地盤動工起全速推進，截至 2026 年 6 月初，約 9,650 個單位已全面入伙，服務約 2 萬名居民。此外，啟德世運道第二期與柴灣常安街項目約 9,480 個單位亦已於 2026 年 6 月中旬起陸續派發鎖匙，令目前落成的簡約公屋單位總數達到 19,130 個，為更多家庭提供改善居住環境及減輕經濟負擔的契機。

這項進展亦成為政府解決本港劣質「劏房」問題的重要底氣。《簡樸房條例》新制度已於 2026年3月1日 實施，開展為期一年登記、三年寬限的四年過渡期，以有序告別劣質「劏房」。截至 2026年6月底，政府已收到超過 2 萬個分間單位的寬限期登記申請。

調整房屋階梯鼓勵上流 嚴厲打擊濫用回收逾萬單位

政府亦致力搭建更完善的房屋階梯，並落實以下多項政策調整：包括調整公營房屋比例：將十年內公屋（包括綠置居）與其他資助出售單位的比例，由 70:30 逐步調整至 60:40；增建資助出售單位，未來五年將提供約 6 萬個其他資助出售單位，較本屆政府上任時增加約五成；調整居屋綠白表比例，將綠白表比例由 40:60 調整至 50:50，以鼓勵公屋租戶上流；增加白居二配額，白居二配額增加近六成。在私樓市場方面，自兩年前全面「撤辣」後，私人市場成交在最新一季已升至 2021 年第三季以來的最高水平。

打擊濫用公屋4年 回收逾1萬個公屋單位

在保障公屋資源方面，政府嚴厲打擊濫用公屋。過去四年共回收 10,200 個 被濫用的單位，規模相當於兩條大型屋邨。當局除設立「舉報濫用公屋獎」外，亦修訂了《房屋條例》，將嚴重濫用公屋行為刑事化，全面提升社會守護公共資源的意識。此外，政府推出「幸福設計」指引作為日後興建及翻新屋邨的參考，並舉辦屋邨節及二十多場分享會，吸引超過 10 個國家或地區、逾 2 萬人次參與研討。

全面推進建築科技 智慧屋邨管理與青年免租創業

為應對龐大房屋供應及建造業工人老化問題，房屋局積極推進建築科技應用：

組裝合成建築法：已有 36 個公營房屋項目採用此技術，標準樓層的施工速度較以往預製建築技術加快 17%。其中簡約公屋彩興項目僅用不足 18 個月便完成地基及上蓋工程，創下本港高層建築最快興建紀錄；自 2025 年起開始應用，應用 AI 天秤系統。

建築機械人與智慧管理：有 35 個項目應用建築機械人，另有 15 個項目採用智慧項目管理工具「智築目」。當局亦舉辦「共築．智能峰會」，邀得逾 15 個國家或地區的專家參與。

在屋邨管理上，智慧屋邨管理已擴展至多條屋邨，應用技術包括人工智能影像分析、無人機、物聯網、機械人、流動裝置及智能門禁等。政府將繼續以公營房屋作試驗平台，探索更多智慧管理及樂齡科技。

此外，房屋局亦於屋邨商場為青年創業開拓空間，提供免租商舖予青年創業，再銜接市場租金。該計劃獲得商界支持，17 個商界業主合共提供超過 70 個 舖位或快閃攤檔。

何永賢表示，在開局之初，團隊希望市民建屋建家，也增加大家的幸福感，同時把握龐大興建量帶來的機遇，推動建築科技的發展應用，發揮香港作為「超級聯繫人」的優勢，善用大灣區內地廠房力量推動建築科技發展，並感謝社會各界支持，未來將繼續為市民對美好生活的嚮往而奮鬥。

